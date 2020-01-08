新春匯演 旅發局：警表明不入會場

叫口號唱歌 不礙他人不阻止

今年的新春國際匯演共有48支本地及國際表演團隊，是歷來最多表演隊伍的一年，有26支為國際表演隊伍，當中22支是首度來港，在活動期間共有6次巡遊。洪忠興表示，整個活動斥資4200萬元，比去年的花車巡遊開支多了800萬元，主因是活動時間延長。

洪忠興表示，期望4日活動可吸引15萬人次入場，同一時間入場人次超過1.5萬會暫停入場。他稱，警方不會主動進入會場巡邏，而嘉年華入口則不排除有安檢。被問到如有社會活動，會否擔心警方突然取消嘉年會，洪忠興表示有擔心，目前未有具體的後備方案詳情，會視乎情况再安排，如考慮是否需要取消某個環節，或提早結束當天活動。

辦新春市集 有米芝蓮街頭小食店

洪忠興指出，最矚目的隊伍是於美國選秀節目「America's Got Talent」成名的印度年輕舞團「V.Unbeatable, India」，他們將會表演高難度高空拋接動作。此外，今年亦首辦新春市集，有12個美食攤位，如曾奪米芝蓮街頭小食的韓式串魚糕「Kelly's Cape Bop」小食店等。

旅發局主席彭耀佳表示 ，旅發局希望市民參與活動，並希望向海外旅客傳遞香港仍然是好客、具吸引力的旅遊好地方的正面信息。「國泰航空新春國際匯演」年初一、三及四開放時間為下午2時至晚上8時，年初二開放時間由下午2時至5時，洪忠興解釋，這是預計年初二舉行煙花匯演，預早交還場地予市民觀賞煙花。

（反修例風暴）