周日上水遊行4青年控藏械擾秩序 去年光復上水跳橋科大生涉案

4名被告分為兩案提堂，全部毋須就控罪答辯。首案起訴學生吳念聰（20歲）管有攻擊性武器，控罪指他1月5日於港鐵粉嶺站外管有鎅刀。

1被告另涉暴動罪還押 3人保釋

次案則起訴中五生陳航生（20歲）、廚師江浩倫（19歲）及科大數學系四年級生吳睿康（21歲）。陳航生被控管有適合作非法用途的工具，控罪指他在上水中心管有紅色噴漆；江浩倫則被控在公眾地方作出擾亂秩序行為，控罪指他於港鐵上水站外煽惑他人衝擊警察防線；吳睿康則被控管有攻擊性武器，控罪指他於上水中心外管有生果刀、木棍及扳手。

控方只反對被告陳航生保釋，因為他在去年9月29日「全球反極權大遊行」中被控暴動罪，在保釋期間犯案。裁判官遂下令陳航生還押候審，其餘3人准以現金擔保，江浩倫及吳睿康另須禁足上水4個廣場、石湖墟一帶的14條街道。案件分別押後至3月3日及2月18日，以待調查。

翻查資料，科大生吳睿康曾於去年7月的「光復上水」遊行中被警員追趕，一度跳橋而被拉回。

【案件編號：FLCC88-89/20】

（反修例風暴）