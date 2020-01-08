周日上水遊行4青年控藏械擾秩序 去年光復上水跳橋科大生涉案

【明報專訊】周日（5日）有人發起上水反水貨遊行，包括一名科大生在內的4名青年被指攜有鎅刀、號召示威者衝擊防線等被捕，昨被押往粉嶺裁判法院提堂，各被控一項管有攻擊性武器、在公眾地方擾亂秩序等罪名。除了牽涉去年9月金鐘暴動案的中五生須還押候審，其餘3人獲准保釋，其中兩人須禁足上水4個廣場、以及港鐵上水站以北至包圍石湖墟一帶的14條街道。
4名被告分為兩案提堂，全部毋須就控罪答辯。首案起訴學生吳念聰（20歲）管有攻擊性武器，控罪指他1月5日於港鐵粉嶺站外管有鎅刀。
1被告另涉暴動罪還押 3人保釋
次案則起訴中五生陳航生（20歲）、廚師江浩倫（19歲）及科大數學系四年級生吳睿康（21歲）。陳航生被控管有適合作非法用途的工具，控罪指他在上水中心管有紅色噴漆；江浩倫則被控在公眾地方作出擾亂秩序行為，控罪指他於港鐵上水站外煽惑他人衝擊警察防線；吳睿康則被控管有攻擊性武器，控罪指他於上水中心外管有生果刀、木棍及扳手。
控方只反對被告陳航生保釋，因為他在去年9月29日「全球反極權大遊行」中被控暴動罪，在保釋期間犯案。裁判官遂下令陳航生還押候審，其餘3人准以現金擔保，江浩倫及吳睿康另須禁足上水4個廣場、石湖墟一帶的14條街道。案件分別押後至3月3日及2月18日，以待調查。
翻查資料，科大生吳睿康曾於去年7月的「光復上水」遊行中被警員追趕，一度跳橋而被拉回。