駱惠寧無提止暴制亂 林鄭不評論

林太昨日無回應事前是否知悉或了解王志民調職原因，她說非常歡迎駱惠寧主任到港履新，亦相信在未來日子會與駱主任緊密合作。她又說過去7個月香港發生的事，實在令人非常痛心，「我作為行政長官是有很大的責任，亦有這承擔令香港可以重新出發」，表示她會繼續緊守崗位。

林鄭：按過去模式與區會合作

另外，新一屆區議員就任，林太說無論區議會政治板塊組成如何，都會重視區議會的法定功能，亦會按着過去多年模式與區議會合作。她又說，以往每一屆區議會上任後，會由政務司長安排簡介會，連同相關局長親自向區議員簡介，她說今屆有特別多新議員，呼籲他們能夠出席。不過，大部分民主派區議員已表明杯葛本周五的簡介會。

對於林太早前在禮賓府接待敗選及落任區議員，但卻沒有與新任議員會面，林太稱她與離任者見面，是想向她們表示致謝，並不是說要特別冷待新一屆的區議員。她又稱過往籌備一年一度的《施政報告》時，願意用某一種合適的方法來聽取意見，包括可能與區議會正、副主席會面。

（反修例風暴）