獨立檢討會籌備 晤學者列6挑戰 出席學者：政府盼尋法治本 框架闊未觸反修例問題

明報記者 何宛兒

「探討深層次矛盾內部會議」過去已多次邀請不同的學者開會，根據會議文件，目的開宗明義表明「討論修例風波所凸顯香港內部管治相關的深層次矛盾，探討可如何有效地回應市民的多元訴求，及須要深化研究的課題」。

研深層次矛盾 羅致光主持

昨日會議由負責籌備獨立檢討委員會的勞工及福利局長羅致光主持，邀請包括學者在內約10個政府以外人士出席，包括：中大香港亞太研究所助理所長鄭宏泰、一國兩制青年論壇創辦人何建宗、基本法推廣督導委員會委員李浩然、香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌等。出席聽取意見的官員有：政制及內地事務局長聶德權、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀、教育局副局長蔡若蓮，原本食物及衛生局陳肇始也會出席會議，但因處理武漢肺炎問題而缺席。

探索未來管治模式

解決社會分化吸納民情

據會議討論大綱，政府提出先討論管治挑戰，再探索未來特區政府的管治模式，例如：解決修例產生的社會分化及相關的政治、經濟及民生等問題；如何提升管治能力及重建市民對政府的信任；有效吸納民情民意，凝聚社會共識的策略。

鄭宏泰接受查詢稱，他在會上結合中大民調，分析深層次矛盾，包括為何香港年輕人對內地的觀感轉差，是因香港與內地融合「過頭」，而深層次矛盾不止集中在年輕一代。他促政府在自由行、水貨客和單程證問題上做好管理，化解部分社會矛盾。他形容，政府想「治本」，會議希望有前瞻性，惟討論的框架太闊，時間亦不夠，未觸及政制、針對反修例風暴的問題。

林鄭：「不應該」獨立調查

函鄧炳強 謝警讚警

特首林鄭月娥昨日在行政會議前見記者，稱政府沒有停止籌備獨立檢討委員會，但今日的政治環境，愈來愈多嚴重的人身攻擊、「起底」的威脅，找人有困難，但政府會繼續努力。對於成立獨立調查委員會，林太稱「不覺得應該走這條路」。她說，處理警隊的問題有既定機制，但她稱不可以代監警會交代現時的內部討論或工作。她又說，警隊承受了極大壓力和失實指控，希望各方以客觀、持平的態度來認識警隊在今次社會動盪中扮演的角色。

另外，林鄭月娥上月31日致函警務處長鄧炳強，表達對警員的感謝和讚賞，並親筆在上款寫「鄧處長」，並在下款簽名。

警方出版刊物《警聲》刊登該信，信中提到政府各政策局及部門過去半年展開工作，支持警隊執法，包括由政務司長張建宗主持的跨部門行動小組，向警員提供額外資源、加強警方處所的保安、適時反駁謠言和假消息、加強對警員及其家人的支援等。另外，律政司亦為警察宿舍取得禁制令，保障警員及其家人的安全及免被「起底」等。林鄭月娥在信中亦提及，早前到北京述職期間，國家主席習近平在會面中公開表示全力支持警隊的執法工作。

（反修例風暴）