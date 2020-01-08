高院裁緊急法禁蒙面違憲 烈顯倫稱「災難」

反修例風暴由去年6月起至今，已有約7000人被捕。烈顯倫在文章稱，由於警方要在拘捕後48小時內蒐證提訴，當被捕人數眾多，而且在非常時期，警方難以正常方式調查，「那些知悉自己權利的蒙面暴徒，被捕後可拒絕透露身分」，增加警方調查難度。烈顯倫稱，「經歷7個月動盪後，沒一個人就嚴重罪行被定罪：這是徹底背棄（abnegation）了法治」。

背棄法治 無人就重罪被定罪

高院裁定透過緊急法賦權行政長官會同行政會議，在任何危害公共安全情况時訂立規例，並不符合《基本法》規定。烈顯倫認為這是謬誤，稱1922年當局制定緊急法時，並沒有以任何方式「授予」其權力，當局只是通過了一項法律來處理當時情况，即本港大罷工。行政部門可按條例處理公共危險情况，在當時來說是應付霍亂流行、乾旱、1931年抗日運動以及六七暴動。

去年10月緊急法仍在成文法中完好無損，在主權移交時亦未被指違反基本法。行政長官會同行政會議遂以此應對普遍存在的公共危險，以協助警員識別罪犯，並對欲參加非法集會的人有威懾作用；加上特區的正常立法職能已破裂，警方的資源已接近極限，烈顯倫認為普通法律和現行的法律程序不足以應付特殊情况，而應付異常情况的唯一有效權力，就是由行政長官會同行政會議引用緊急法。

指協助教唆議員推倒法例

烈顯倫表示，高等法院在審訊期間，審視與基本法正確解釋無關的海外案件，令緊急法無法通過，使特首無法及時採取適當措施，結果在法院的「協助和教唆」下，少數立法會議員推倒這項「重要及有效」法例，這對現時香港情况非常不利。

（反修例風暴）