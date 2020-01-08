再拒記者入公共空間 理大：會加強內部溝通

理大上周被發現在校園入口裝閘機，引起社會關注，本報亦發現理大封閉校園的做法或有違地契要求開放校內約8000平方米公共休憩空間的條款。理大上周末回應，稱如公眾欲到公眾休憩用地，保安會協助。

本報記者本周一嘗試進入包括公共空間的Z座校園。根據地圖，與理大主校園被漆咸道南相隔的Z座，其主入口原位於行人天橋底附近，但記者現場觀察，該入口被黃色水馬封閉，所有人均要從近康莊道一邊的車道入口進入。理大在該處安排了兩名身穿西裝的非華裔保安及多名穿反光衣的保安駐守，現場亦張貼告示，要求學生及教職員拍卡始能進入。

保安致電控制室後拒放行

記者在入口以公眾人士身分向保安提出希望進入公共休憩空間，保安致電控制室了解後，表示「校園暫時仍未對外開放」，拒讓記者入內。

理大傳訊及公共事務處昨回覆本報表示，會按地契條款管理校園，亦會加強內部溝通，讓保安清楚了解安排細則，為欲進入公眾休憩用地者提供適切協助。

地政總署昨晚回覆，稱周一派員到理大視察，並引述理大表示校內包括公共空間部分，正施工修復，為保障公眾安全，要關閉個別出入口一段時期；完工後會採取適當措施容許公眾使用公共空間。署方表示稍後會繼續與理大跟進，以確定有關地契條款是否獲得遵守。

（反修例風暴）