封閉公共空間 浸大涉違地契 本報發現查詢後重新開放

明報記者 鄧俊豐 羅霈潁 梁銘姿

配合大學新學制而擴建的浸大傳理視藝大樓於2010年落成使用，本報翻查地契及相關資料，發現用地範園內要提供不少於1800平方米的地面公共空間，當中約600平方米為有蓋空間。地契又列明該公共空間須於每日早上6時至晚上11時，免費開放予公眾使用。

師生進入校園要拍卡

本報記者周一到上址觀察，如同浸大校園其他範圍一樣，大樓保安森嚴，校方用「雪糕筒」及膠帶將整個地段圍起，亦用鐵馬將部分位於浸會大學道的出入口及扶手電梯圍封。在大樓正門及位於聯福道的行人出入口，均各有兩名保安員駐守，而因應即將實施的新出入管理措施，大樓門外已安裝供訪客使用的二維碼掃描器，以及供學生及教職員使用的讀卡機，亦有指示要師生進入校園時拍卡。

保安周一稱只准師生進入

據記者觀察，大樓西面有一座大型金色雕塑，花園圍牆貼有告示列明該處每日開放時間，與地契要求脗合。不過，當記者嘗試從聯福道入口進內，保安員即查問記者是否學生或教職員。記者表示是公眾人士，希望走近欣賞雕塑，保安即稱該處校園範圍暫時只能讓學生或教職員進入。記者再嘗試從正門進內，該處的保安員禮貌地截停記者，先致歉並稱訪客要有學生或教職員陪同登記，始能進入大樓範圍。

本報昨就事件向浸大查詢後再到場觀察，雖仍有保安員駐守，但就未有再限制路人經過公共空間範圍，只要求進入大樓的訪客在師生陪同下登記。其中一名保員更表示，市民可「自由出入」公共空間範圍。記者觀察期間發現，有4人持圖則在場視察及拍照，其中一人的證件套帶有地政總署標誌，他們以正在工作為由未有披露身分。

浸大：已就保安細節內部溝通

浸大昨晚回覆稱，為保障校內學生和教職員安全，及確保校園活動正常運作，已加強校內保安工作，師生進入校園必須出示證件或拍卡，訪客進入大學範圍須獲有關部門核實造訪目的及身分，並在進入時登記。不過，該校確認因傳理視藝大樓外花園屬公共空間，上述保安措施在該處並不適用，校方已再就保安措施的執行細節作內部溝通，確保公眾可於開放時間內進入有關地點。

地政總署回覆證實昨日派員到浸大視察，確定公共空間大致如常開放，但小部分範圍因外牆維修工程而以索帶及鐵馬分隔，以確保公眾安全。署方亦稱保安站僅屬保障大樓使用者安全，並不影響公眾使用上述公共空間，署方會與校方保持聯繫，以確定有關地契條款持續獲得遵守。

（反修例風暴）

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