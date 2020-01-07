【Emily】兩建制爭主席 有驚無險 離島區會 建制1票投泛民

劉皇發女婿任主席 副主席同為建制

離島區議會噚日共有3人爭做主席，最終首輪投票，周玉堂只得4票，余漢坤、梁國豪分別獲7票，結果喺周玉堂被淘汰並進入第二輪投票下，余漢坤、梁國豪分別獲10票及8票，泛民喺離島有7人，意味有建制派喺第二輪投票投咗畀梁國豪，梁國豪就多謝最後轉投畀佢嘅鄉事派，形容對方「有良心」。

余漢坤被問到建制派點解有兩人出戰，話佢哋想內部初選，但都想透明，所以將內部篩選「拎出來畀大家一齊見證」，形容體現民主進程。有市民質疑佢會否辭去恒基地產職位，佢就表示自己經歷兩次過競選洗禮，選民都冇意見，認為可以繼續做，但強調會審時度勢。被問到作為唯一建制派主導嘅區議會有咩感受，余漢坤話無得咁分，「任何選咗嘅議員，都喺建制入面，只係意見不一」。至於會否出席政務司長張建宗周五舉辦嘅簡介會，佢就聲稱「未收到邀請」喎。