專欄：科技如何介入「黃色經濟圈」的缺失／文：章濤

圈中加密貨幣 多困難胎死腹中

首先是「黃」的定義不清，更有批評是食人血饅頭，令事件未見進展或先被內憂外患打垮。如早前公布的某款黃色經濟圈加密貨幣，本希望透過匿名交易，成為圈中貨幣，最後因各種困難胎死腹中。究其原意，是借用區塊鏈的匿名特性獎勵創作者，以推廣文化產品來延續抗爭。延伸下去，更可突破地域界限，使全球都能支持香港價值。同時建立一條能追本溯源、促進圈內經濟循環的供應鏈。

區塊鏈的核心理念是「去中心化」，讓所有人共管￼共議，真正做到點對點，亦因當中紀錄不可竄改，解決交易中有關真偽、來源的問題。現時一些公平貿易項目已應用區塊鏈，如用於咖啡豆的產地追蹤，再以智能合約讓買賣雙方按產地、估算的品質評分來出價，直接交易。

除了理念 更要執行力強團隊

但這加密幣的告吹，一是因為「貨幣」一途有衝擊實體經濟的可能，觸動執法機構、政府的神經，招引既得利益者的指控，落入洗黑錢、非法集資的口實。其次，如所有新項目一樣，要在萬箭穿心下仍站穩腳，除了理念，更要有可行的運作模式和執行力強的團隊。

黃色經濟圈除了是消費選擇，也是在科網年代橫跨不同範疇的創業事件。長遠而言，應用創科力量，特別是區塊鏈，方向絕對正確，但短線除了強理念，更需要清晰方向、可行的生意模式、執行力強的團隊，否則只會變成浪漫有餘，實際不足。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]