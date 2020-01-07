城大抗癌新法 照紅光可縮瘤 團隊：不傷非癌細胞 減傳統化療毒性

抗癌藥加光吸收劑 紅光激活

致力研究抗癌藥物機制的朱光宇團隊，以3年時間研發的新型抗癌化合物Phorbiplatin——一種以紅光激活的小分子四價鉑抗癌前藥。團隊稱，於抗癌藥奧沙利鉑中加入對紅光高度敏感的光吸收劑，再注入人體後，會變為活性的化療藥物。

老鼠實驗瘤縮2/3

團隊表示，紅光穿透力較強，不會傷害非癌細胞，可以減少傳統化學療法的毒性，而實驗結果顯示，新療法可減少腫瘤體積及重量多達三分之二，亦可減少正常細胞在治癌期間受到的損害，用於乳癌和卵巢癌尤為有效。

朱光宇表示，團隊在開發過程中，最大困難是使不同的化學成分達到適當的平衡，經3年研究出現時的方法，稱治療癌症更準確及有效，附帶傷害也較小。他解釋，Phorbiplatin在黑暗的地方（例如人體內）並不活躍，但當使用低強度的紅光照射後，Phorbiplatin可在不使用任何催化劑下被激活。

團隊在以老鼠做的測試顯示，與臨牀用藥奧沙利鉑相比，被施用Phorbiplatin的老鼠主要器官狀態較好，亦相對沒有副作用。

城大表示，有關新前藥的研究結果已在科學期刊發表，團隊目前亦正為Phorbiplatin申請美國專利。

明報記者