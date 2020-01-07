月台鋼筋缺鈎桿 專家：強度減35%

南面連接隧道有相同問題

紅磡站擴建月台、南北連接隧道及停車處，先後有擅改圖則、鋼筋螺絲帽未妥善安裝、石屎呈「蜂巢現象」並剝落等問題。今次新發現問題，是港鐵檢視40多處包括東西走廊月台層板的「蜂巢」石屎，發現最少16個位置未按圖則裝剪力桿。剪力桿主要作用是將層板內各層鋼筋鐵籠互相接緊，加強石屎拉力，避免裂紋等風險（見圖）。

政府專家證人劉志宏昨披露，港鐵翻查圖則後，懷疑南面連接隧道有位置無安裝剪力桿。他說考慮到剪力桿缺失，結構强度最少要扣減35％，警告若不重裝剪力桿，一旦有列車脫軌等，後果堪虞。禮頓專家證人Southward早前作供，認為該處主要涉及連接縫手工問題，重新灌漿即可。

認同車站無「致命缺陷」

委員會代表資深大律師Ian Pennicott問劉志宏車站整體結構有否「致命缺陷」（fatal flaw），劉稱「無」，但認為東西走廊月台層板及東面連續牆承受的應力已「超出負荷」，估計最少有15幅層板及連續牆接駁位需加固。他解釋月台層板是「懸掛式」並厚達3米，兩邊接駁到連續牆，牆身負重甚大，惟該處已有圖則改動鋼筋及螺絲帽無接駁好的問題，連層板底部原可用作「卸力」的剪力桿也有部分缺失，認為日後出現裂紋風險大。

Pennicott稱，車站暫未發現裂紋，質疑其說法是否可信。劉稱評估是經電腦推算，又說混凝土可由內部裂開，初時難以目測發現，若裂紋大至肉眼可見，已「救不到」，認為必要重裝剪力桿。

Pennicott再向劉展示一張禮頓在東西走廊的施工照片，顯示有安裝剪力桿，惟劉志宏仔細放大照片查看時，發現剪力桿未有以鋼線綁緊在水平鋼筋上，懷疑剪力桿在其後灌漿時被「冲走」。Pennicott再展示禮頓施工紀錄，稱該處有檢查鋼筋接駁，劉回應稱上述說法只經相片判斷。

禮頓代表資深大律師石永泰反駁，港鐵只開鑿40多處、呈L形的表層石屎，採樣數目及規模太少，剪刀桿或被遮掩下才「見不到」，惟劉認為挖掘位置有部分深達300毫米，「無理由會找不到」。聆訊今續。