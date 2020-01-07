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冀樂園旁建過渡房 陳帆籲迪士尼首肯 盼園方豁免限制契約

【明報專訊】政府上月公布最新《長遠房屋策略》，將2020/21年度起10年總房屋供應目標調低至43萬個單位，較2018年公布的供應目標減少2萬個。多名立法會議員昨批評政府「篤數」，促請政府盡快使用迪士尼二期土地及軍事用地等建屋。運輸及房屋局長陳帆昨公開呼籲：「希望迪士尼樂園公司可以考慮社會企業責任，從而讓這幅土地豁免於限制性契約，以用作過渡房屋。」

迪士尼：與政府共同商討

迪士尼樂園度假區發言人回覆稱：「就迪士尼樂園度假區第二期用地的發展事宜，由特區政府及華特迪士尼公司共同商討。」

立法會房屋事務委員會昨討論長策報告。陳帆稱，政府當初預留竹篙灣60公頃用地（相等3.2個維園）給迪士尼樂園擴建第二期，迪士尼公司擁有該地認購權，並設有限制性契約，該地不可作住宅用途，但他希望迪士尼公司「可以考慮社會企業責任，從而讓這幅土地可豁免於限制性契約，以用作過渡房屋」。

翻查資料，有私人營辦商於2018年與荷蘭揚森海外有限公司簽訂諒解備忘錄，計劃以短租方式申請租用竹篙灣用地開辦全港首個花藝文化娛樂主題公園，當時預料去年底落成，但最終撤回租地申請。運房局於2018年曾表示，政府需向迪士尼公司尋求同意，才可將該用地轉作其他用途。

稱公屋輪候時間有上升壓力

另外，陳帆稱2019/20至2023/24年度公營房屋供應僅10.07萬個單位，而2023/24年度之後的公營房屋供應存在變數，不少項目涉及收地、清拆、地盤平整、申請撥款等程序，加上公屋需求持續，承認未來數年公屋輪候時間仍有上升壓力。截至2019年9月底，公屋平均輪候時間為5.4年。

尹兆堅促收高球場改劃軍用地

民主黨議員尹兆堅批評長策計算總供應目標的方法存有循環謬誤，因不少住戶因樓價高企、公營房屋供應少等原因無法置業，但統計處的數據無法反映這些房屋需求。

他建議政府全面收回粉嶺高球場土地及改劃400公頃軍事用地建屋，並利用迪士尼二期的竹篙灣60公頃土地興建組合屋邨，估計提供2萬個過渡單位。人民力量陳志全亦建議政府向中央政府詢問借用軍事用地建屋。

郭偉強批長策估算行禮如儀

工聯會郭偉強批評政府每年所做的長策估算是行禮如儀，沒一年達到供應目標，例如2015至2019年內公屋供應目標為11萬個單位，但實際上只建7萬個，要求政府交代如何追回過往供應量的落差。

相關字詞﹕陳帆 過渡房屋 竹篙灣 迪士尼樂園 長策

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