食肆遭擲汽油彈 老闆稱因政見

昨凌晨2時許，兩名黑衣黑褲黑帽、戴口罩男子，向深水埗荔枝角道204號地下「四川辣妹子」食肆投擲汽油彈及石油氣樽。警方將案件列企圖縱火，交深水埗警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕，事件中無人受傷。

根據店主陳耀雄提供的閉路電視片段，事發時陳與3名食客坐在店內，食客見到有黑衣人由對面馬路走往門外，並將手上物件點火，食客大叫「有事」，黑衣人隨即將物件擲向店舖，有食客拿起餐椅擲向黑衣人，陳與食客、職員拿起摺櫈追出，惟至詩歌舞街失去黑衣人蹤影。

被網民指是「藍店」 老闆形容警察是「兄弟」

陳稱事後檢獲纏有布碎懷疑汽油彈，相信事件與政見及被「屈」窩藏斬人犯有關，今後會盡量小心，因店舖為心血與財產，若有人前來「侵犯」，相信絕對有權保護。陳稱上月26日有4至5人到店搗亂，曾提起武器喝止及驅趕。陳形容警察是「兄弟」，不會改變「撐警」立場。

上月平安夜旺角衝突期間，塘尾道有多名男子持斧頭、鎅刀襲擊路人，有傳兇徒曾逃入該店，令該店遭網民指稱是「藍店」杯葛起底。陳事後於親建制網媒《港人講地》訪問稱，餐廳是開放式，不可能窩藏兇徒，又稱不知兇徒身分。店外亦貼出聲明，稱從沒參與或策劃犯法暴力行為。