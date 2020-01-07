偕男友僱人恐嚇扮綁架 女子騙家人40萬判感化

恐嚇者囚22月 借戶口者囚16月

6名被告分別為情侶徐景樺（31歲）和楊夢儀（28歲）、借出戶口洗黑錢的梁惠琳（22歲）和韓可欣（又名張鳳艷，43歲）、撥打追債電話的莊浩文（26歲），以及指使莊追債的文學輝（55歲）。

楊夢儀上次求情稱已與徐景樺分手，獨力照顧女嬰，女兒亦隨母姓。涉事情侶及莊浩文早已承認串謀勒索、串謀洗黑錢、妨礙司法公正等罪，徐押後至2月7日判刑，楊判感化18個月，莊入獄22個月。

不認罪的梁惠琳、韓可欣被裁定串謀洗黑錢罪成，梁被判200小時社會服務令，韓須入獄16個月。文學輝被裁定串謀勒索罪成，法官稱他「無乜悔意」，還押再約見感化官，押後判刑至1月20日。

官：家人已原諒 盼努力養女

法官判刑時特別寄語現為人母的楊夢儀「識埋啲壞人會影響自己同屋企人」，又稱「屋企人原諒咗你，我覺得屋企人對你好好」，希望楊能努力養育幼女。

案情指出，楊夢儀2017年透過交友程式結識徐景樺並成為情侶，徐指使楊借貸近20萬元，並着她向家人索錢還款。在徐指使下，楊先後以股票失利、欠「大耳窿」等理由向家人索得逾40萬元，並借用梁惠琳和韓可欣的銀行戶口存取款項。徐又向文學輝付「介紹費」，文再介紹莊浩文下手，多次致電恐嚇楊夢儀一家，楊家更遭淋紅漆。

2018年3月，楊夢儀向楊母稱被綁架，索35萬元贖金，使楊母報警揭穿騙局，拘捕涉案各人。

【案件編號：DCCC639、1052/18】