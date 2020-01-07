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的士撞途人衝車場撼牆 5傷1危

【明報專訊】七旬的士司機昨午駕駛載有乘客的士沿北角丹拿道行駛，至港運城停車場出入口時撞倒一名女途人，車輛繼而衝入停車場撼向牆角始停下。女途人重傷被困車底，由消防救出送院，七旬司機及3名女乘客受輕傷。意外起因有待警方深入調查。

女途人困車底 留醫ICU

32歲女途人姓徐，頭部及身體多處受傷昏迷，消防員從車底救出送院，經搶救後情况危殆，留醫深切治療病房。其親友接獲警方通知趕往醫院，獲悉徐傷勢較嚴重後，兩女子相擁落淚。意外後，74歲姓簡男司機及3名39至89歲女乘客輕傷清醒，由救護車送院。警方調查後，簡涉嫌危險駕駛引致他人身體嚴重受傷被捕。

七旬司機涉危駕被捕

事發昨午2時許，簡駕駛的士至丹拿道，3女乘客登車，車輛再次開動時在港運城停車場出入口撞倒女途人，繼而失控衝入停車場往下斜路，再撼向右邊牆角始停下。

消防接報到場，先用鋼索固定的士，再由車底將被困女途人救出送院，其後救護員亦逐一協助女乘客及司機初步治理。現場消息稱，意外後簡未能清楚講出事發經過。

警方事後臨時封閉一段丹拿道，涉事的士車頭呈V字形凹陷，擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，車輛其後由拖車拖往檢驗，意外起因有待調查。

運輸署規定，70歲或以上司機申領或續領駕駛執照時，須提交一份由註冊醫生簽發的體格檢驗證明書，證明申請人適合駕駛相關車輛，執證有效期為1年或3年。現時運輸業人口老化，根據運輸署數字，截至去年12月，持有的士駕駛執照的65歲或以上者共59,075名，較2018年12月的55,474名上升。運輸署上周四（2日）宣布於2月14日起改良的士筆試，包括調整考核內容、試題數目和及格標準，以吸引更多新人入行。

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