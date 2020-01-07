4歲童疑遭摺枱夾斃 頸兩旁有5厘米紅痕

被夾到的男童姓李，被發現時已陷昏迷，毫無反應，由接報到場警員即時為他做心外壓急救，其後再交由到場救護車送院，惜搶救後返魂乏術。陪同兒子送院的母親驚聞噩耗傷心不已，需坐在輪椅向警員複述事件經過。據悉，李童為新移民家庭，就讀區內一間幼稚園。

新移民家庭 摺枱有安全掣

現場為西環西邊街12號唐樓一個單位，昨晚7時許，母親發現4歲兒子在寓所昏迷不醒，懷疑曾被摺枱夾着，隨即抱他到樓下等候救護車。同一大廈住客何女士表示，事發時正沿樓梯登樓返回寓所，至3樓時見到涉事母親神色慌張，緊抱的兒子全身發軟，毫無反應，遂協助她及其兒子落樓，及後再遇上該母親的親友。何女士續稱，落樓期間，該母親用普通話講兒子被摺枱夾着，到地下時亦曾協助她報警。

西區警區吳基駿總督察表示，男童頸部兩旁各有長約5厘米紅痕，相信他曾被摺枱枱腳夾中頸部，涉事的摺枱設有安全掣，不排除當時沒有扣好，暫列有兒童意外死亡案件處理，由西區警區刑事調查隊跟進。

2011年9月，一名兩歲男童在家中摺枱下玩耍時，疑摺枱被撞倒摺起，男童被緊夾至胸骨壓斷，疑斷骨插入肺部重創昏迷。19歲母親如廁後驚見兒子昏迷倒地，立即報警，男童送院後證實不治。消委會事後抽查市面10多款摺抬，發現其中兩款無安全鎖掣，並轉交海關跟進。