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上水周日拘42人 林卓廷：警蓄意大圍捕 嚇和平示威者

【明報專訊】周日上水反水貨遊行後，警方在上水中心附近拘捕多人，協助被捕人的區議員稱共42人被捕，當中部分未成年。主辦遊行的民主黨林卓廷形容警方「完全失控」，質疑故意製造「翻版」銅鑼灣大圍捕。警方昨晚在社交網站發布影片稱，當日是因有人破壞社會安寧才執法。

警：「暴徒」遊行沿途破壞商舖

警方昨晚在facebook發片，警察公共關係科警司劉肇邦在片中稱，當日有「暴徒」在遊行沿途破壞商舖，主辦單位通知警方遊行於3時05分結束，警方曾呼籲遊行人士和平離開，至4時許，有人在上水中心附近築傘陣意圖襲擊一人，故警方封鎖現場調查並拘捕約40人。

林：遊行者憂警截查「睇定啲」才離開

身兼立法會議員的北區區議員林卓廷昨早接受電台訪問稱，當日只是提醒已到達終點的遊行者離開，而非宣布遊行結束，反指警方在遊行終點附近大舉截查途人，令遊行的人擔心，故此部分人在附近一帶打算「睇定啲」才離開。他說當日遊行和平有序，「睇唔到點解警察突然間無警告之下衝入嚟濫捕」，斥責警方濫權及蓄意製造「翻版」銅鑼灣元旦大圍捕，以阻嚇和平示威者。

周日曾到上水警署協助被捕人的北區區議員林子琼稱，事件中共42人被捕，全部涉嫌非法集結，其中一人更涉襲警，均有律師協助。被捕人當中有未成年者，獲安排在家長陪同下錄口供。警方昨深夜確認事件中共42人被捕。

（反修例風暴）

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