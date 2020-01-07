警轟誣衊臥底砸舖 毛孟靜：引述報道

斥前記者發「假新聞」 警：極失望

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨代表警方去信毛孟靜，稱她元旦接受英國傳媒Sky News直播訪問時，指控警方當日派出兩名臥底警員破壞商舖、使用過度武力等，並稱對其「失實、誤導及無根據」的指控感遺憾。信件稱毛曾是備受尊重的資深記者，理應重視新聞道德守則，對她選擇發放「虛假新聞」表示極失望。

警方稱對毛的失實指控強烈不滿，當日下午已澄清警員無做違法行為，翌日記者會重申是「暴徒」破壞商舖，案件由灣仔警區重案組調查，警方必定嚴正跟進。

本報昨在網上未能尋回毛孟靜的相關受訪片段。翻查毛孟靜facebook，元旦晚上她上載受訪照片，在帖文稱「和平遊行人 陷入混亂 首先因為有疑似卧底警察扮示威者搞破壞俾人識破」。

毛：受訪時應有提及「據稱」

毛孟靜回應時稱，自己在訪問談及事件時應有提及「根據報道」或「據稱」等字眼，又說警方在信件中，亦沒引述其受訪內容。她說當時有超過兩家傳媒報道事發經過，顯示曾有市民提及，有涉嫌破壞商舖的人往警方方向跑，聲稱是「自己人」。

（反修例風暴）