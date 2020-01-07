港聞

港聞二

下一篇 上一篇

民建聯促陳茂波撥資源止暴制亂

【明報專訊】民建聯昨與財政司長陳茂波會晤，就財政預算案提出多項建議，包括建議政府調撥資源，增加警方人手和提升裝備，以及設24小時特別法庭加快審理與反修例運動有關的案件，認為可提高阻嚇，盡快止暴制亂。數個建制派政黨早前都建議政府「派錢1萬」，但民建聯未有主動提出類似建議，主席李慧琼說該黨不反對派錢，沒主動建議派錢是因認為政府首要工作應帶頭解決深層次矛盾。

李慧琼：嚴厲敦促政府推非常措施

民建聯就財政預算案提出88項建議，涵蓋恢復社會秩序、提振經濟、紓解民困、收窄貧富差距和支持中產等方面。李慧琼稱，會上嚴厲敦促政府在「非常時期」要採用求變心態推行「非常措施」，以突破社會困局，解決深層次矛盾。她說今年政府或現財赤，但政府財政儲備豐厚，可抵擋短期的經濟困難。

民建聯黃定光說很多中小企被「裝修」破壞，政府應設復元基金及受損支援基金協助企業。民建聯亦提出多個基層紓困措施，包括將公共交通費用補貼計劃的門檻由400元降至200元；代繳公屋租金兩個月；寬減薪俸稅和個人入息課稅100%，並將寬減上限提升至5萬元。

謝偉銓倡設50億暴力受害者基金

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓等建制派昨亦與陳茂波會面。謝建議由政府牽頭設50億元「違法暴力活動受害者補償基金」，向在違法暴力活動中無辜受損的個人和商戶提供現金補償，並為預計將大幅上升的商舖保險費提供補貼。他又建議政府向港鐵、巴士公司等公共交通服務提供資助，減免乘客一半交通費，為期3至6個月，以減輕市民負擔及鼓勵外出消費，刺激經濟。

保險界議員陳健波建議政府改革薪俸稅、提高免稅額令中產免交稅；增加年金保費及強積金自願供款的扣稅額至12萬元。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

疑染病內地女子拒留醫 衛署：無權阻離院 修例強制隔離 議員憂侵人權反對
疑染病內地女子拒留醫 衛署：無權阻離院 修例強制隔離 議員憂侵人權反對
浸會法國醫院不收新傳染病人
浸會法國醫院不收新傳染病人
武漢不明肺炎患者 隔離須預付萬元
武漢不明肺炎患者 隔離須預付萬元
武漢病人肺花如磨砂玻璃
武漢病人肺花如磨砂玻璃
台灣要求派員武漢了解
台灣要求派員武漢了解
出境許可未夠鐘生效 警指違保釋條件 午夜前辦登機 准昨外遊被告被捕
出境許可未夠鐘生效 警指違保釋條件 午夜前辦登機 准昨外遊被告被捕
9月淘大商場打鬥 再兩人被控
9月淘大商場打鬥 再兩人被控
警轟誣衊臥底砸舖 毛孟靜：引述報道
警轟誣衊臥底砸舖 毛孟靜：引述報道
上水周日拘42人 林卓廷：警蓄意大圍捕 嚇和平示威者
上水周日拘42人 林卓廷：警蓄意大圍捕 嚇和平示威者
稅務大樓出發和你lunch
稅務大樓出發和你lunch
4歲童疑遭摺枱夾斃 頸兩旁有5厘米紅痕
4歲童疑遭摺枱夾斃 頸兩旁有5厘米紅痕
的士撞途人衝車場撼牆 5傷1危
的士撞途人衝車場撼牆 5傷1危
偕男友僱人恐嚇扮綁架 女子騙家人40萬判感化
偕男友僱人恐嚇扮綁架 女子騙家人40萬判感化
食肆遭擲汽油彈 老闆稱因政見
食肆遭擲汽油彈 老闆稱因政見
冀樂園旁建過渡房 陳帆籲迪士尼首肯 盼園方豁免限制契約
冀樂園旁建過渡房 陳帆籲迪士尼首肯 盼園方豁免限制契約
月台鋼筋缺鈎桿 專家：強度減35%
月台鋼筋缺鈎桿 專家：強度減35%
朱凱廸撤村代表選舉呈請
朱凱廸撤村代表選舉呈請
城大抗癌新法 照紅光可縮瘤 團隊：不傷非癌細胞 減傳統化療毒性
城大抗癌新法 照紅光可縮瘤 團隊：不傷非癌細胞 減傳統化療毒性
專欄：科技如何介入「黃色經濟圈」的缺失／文：章濤
專欄：科技如何介入「黃色經濟圈」的缺失／文：章濤
落敗選委未交申報書 測量師認罪
落敗選委未交申報書 測量師認罪
機場問可否帶玩具槍 泰漢控藏械
機場問可否帶玩具槍 泰漢控藏械
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】兩建制爭主席 有驚無險 離島區會 建制1票投泛民
【Emily】兩建制爭主席 有驚無險 離島區會 建制1票投泛民
【Emily】搶攻飲食界功能組 名人拍宣傳片 「黃店」設網站鼓勵選民登記
【Emily】搶攻飲食界功能組 名人拍宣傳片 「黃店」設網站鼓勵選民登記
【Emily】「火種已散落社區」 區諾軒交還立會議辦
【Emily】「火種已散落社區」 區諾軒交還立會議辦
【Emily】王志民「絕版」賀卡 陳沛然上周收到
【Emily】王志民「絕版」賀卡 陳沛然上周收到
【Emily】黃之鋒拍片籲台灣人回家投票
【Emily】黃之鋒拍片籲台灣人回家投票
【Emily】石永泰為「泥土空氣」與工程師交鋒
【Emily】石永泰為「泥土空氣」與工程師交鋒