民建聯促陳茂波撥資源止暴制亂

李慧琼：嚴厲敦促政府推非常措施

民建聯就財政預算案提出88項建議，涵蓋恢復社會秩序、提振經濟、紓解民困、收窄貧富差距和支持中產等方面。李慧琼稱，會上嚴厲敦促政府在「非常時期」要採用求變心態推行「非常措施」，以突破社會困局，解決深層次矛盾。她說今年政府或現財赤，但政府財政儲備豐厚，可抵擋短期的經濟困難。

民建聯黃定光說很多中小企被「裝修」破壞，政府應設復元基金及受損支援基金協助企業。民建聯亦提出多個基層紓困措施，包括將公共交通費用補貼計劃的門檻由400元降至200元；代繳公屋租金兩個月；寬減薪俸稅和個人入息課稅100%，並將寬減上限提升至5萬元。

謝偉銓倡設50億暴力受害者基金

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓等建制派昨亦與陳茂波會面。謝建議由政府牽頭設50億元「違法暴力活動受害者補償基金」，向在違法暴力活動中無辜受損的個人和商戶提供現金補償，並為預計將大幅上升的商舖保險費提供補貼。他又建議政府向港鐵、巴士公司等公共交通服務提供資助，減免乘客一半交通費，為期3至6個月，以減輕市民負擔及鼓勵外出消費，刺激經濟。

保險界議員陳健波建議政府改革薪俸稅、提高免稅額令中產免交稅；增加年金保費及強積金自願供款的扣稅額至12萬元。

（反修例風暴）