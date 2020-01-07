出境許可未夠鐘生效 警指違保釋條件 午夜前辦登機 准昨外遊被告被捕

報稱在澳洲讀大學的梁嘉淇（24歲）被控一項暴動罪。控罪指出，他於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人參與暴動。據了解，被告早前向法庭申請，獲准於今年1月6日（昨日）離港前往日本旅遊。被告前晚（5日）11時許抵達機場，打算乘搭昨日凌晨1時25分的航班，在辦理登機手續時，被警方以違反保釋條件拘捕，並扣押至昨早帶上法庭。

無帶保釋紙 官：技術錯誤

裁判官表示，被告當時沒有攜帶擔保紙，機場警方難以知悉法庭安排，認為事件乃技術錯誤，被告無意違反保釋條件，故准他以原有條件擔保外出，並准他按原定計劃外遊。

另外，去年9月8日凌晨輕鐵青松站一部八達通機被人毁壞，報稱地盤工吳兆軒（22歲）及兼職功課輔導班教師霍啟峰（24歲）其後被控一項刑事損壞罪名，案件昨在屯門裁判法院再次提訊，控方呈上修訂控罪詳情，指出兩人被控於當日與另兩名不知名者，毁壞輕鐵青松站1號月台上的一部八達通終端機。

控方表示，律政司12月底提供法律意見時，建議警方新增一名八達通公司職員作證人，講述涉案八達通機的交易紀錄及最後檢查時間，以準確估計案發時間。

兩人控毁輕鐵八達通機

槌仔油漆驗出不脗合

辯方表示，開庭前數分鐘才收到控方文件，包括八達通紀錄、手機SIM卡紀錄等，需時給予被告法律意見，獲准將案件押後下月24日再訊，兩被告獲准撤銷宵禁令及減少往警署報到。

據了解，巡邏涉案地點的便衣港鐵職員在約40米處目擊3人正在破壞輕鐵設施，惟現場燈光昏暗，未能判斷涉案者的外形及性別。便衣職員其後開車追截涉案者，但中途曾「跟甩」。港鐵閉路電視顯示當時5人涉破壞輕鐵設施，但未能拍攝涉案者容貌。政府化驗所報告顯示，從被告身上搜出的槌仔沾有油漆，與被毁八達通機的油漆成分不脗合。

【案件編號：KCCC2788、TMCC1825/19】

明報記者

（反修例風暴）