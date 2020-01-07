台灣要求派員武漢了解

台灣行政院昨召開跨部門會議，要求疾管署派專家團到武漢，了解患者臨牀表現、治療經驗等，以掌握更多疫情資訊。疾管署昨午致函國家疾控中心，請求內地根據「兩岸醫藥衛生合作協議」，讓台灣派專家到武漢了解疫情，又稱過去內地爆發禽流感，疾管署曾派員訪查兩三次。

世衛要求交資料 暫不建議限制旅遊

世衛前日發新聞稿，表示目前仍未確認不明肺炎成因，已於1月1日要求內地當局提供更多疫情資料，以評估風險。根據目前掌握的資訊，世衛不建議對旅客採取任何特定措施，若有人外遊期間或之後出現呼吸系統疾病徵狀，應求醫並向醫護提供外遊紀錄，世衛亦不建議對內地實施外遊或貿易限制。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒，促請港府要求內地暫停高鐵停武漢站，另定班次由武漢直接來港，以方便作針對的防疫設施。

此外，泰國疾病管制局和泰國機場公司合作在機場加裝紅外線溫度掃描儀，並加強檢查來自武漢旅客。菲律賓衛生部長杜凱（Francisco Duque）表示，當局於機場設置溫度掃描儀，以監測來自內地旅客，如出現發燒等會再檢查。

（武漢肺炎）