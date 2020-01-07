武漢病人肺花如磨砂玻璃

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥則稱，冠狀病毒的潛伏期最長可達14天，本月1日至14日間的新病例可能是海鮮市場休市前感染，若本月14日以後仍持續現新病例，可能代表病毒具人傳人；若沒新病例或許可研判和動物感染源有關。

《長江日報》昨刊登武漢市疾控中心主任李剛專訪，稱不明肺炎患者多數發燒、乏力，部分咳嗽、少痰，小部分患者呼吸困難。實驗室檢查顯示，患者病發早期白細胞總數正常或減少，淋巴細胞減少，部分患者的肝酵素及肌肉酵素指數升，雙肺出現瀰漫性毛玻璃狀滲出陰影。他預計患者數字會繼續增加。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，SARS、MERS及禽流感H5N1和H7N9等病毒均會引致病毒性肺炎，患者白血球、淋巴細胞和血小板會減少；若感染細菌，白血球數量則會升。他又指出，肺與肝相隔一塊橫膈膜，若有肺炎會影響肝發炎，故肝酵素上升。對於雙肺現瀰漫性毛玻璃狀滲出陰影，許樹昌說這代表肺花如磨沙玻璃，與SARS和MERS情况相似；目前難以透過上述症狀判斷屬於什麼病毒感染，要進一步分析病毒基因。

（武漢肺炎）