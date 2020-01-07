武漢不明肺炎患者 隔離須預付萬元

微信公眾號「武漢發布」引述武漢疾控中心主任李剛表示，隨着流行病學調查的深入和搜索範圍的擴大，現有「不明原因」肺炎病例數量還會增加。他強調，目前採取較為嚴格的患者隔離治療是一種對公眾健康安全負責任的態度，也是國際社會通行的做法。

家屬擔心醫療費 有人要到處借錢

不過隔離治療對家屬造成沉重經濟負擔，21歲女患者明明本月1日從中南醫院被證實患不明肺炎，轉入金銀潭醫院。其母親徐女士對本報說，「女兒在轉院前就已經花了1萬多塊了，在金銀潭辦理入院時，又被要求繳5000元。我們一家都是農民，本來就沒有什麼積蓄」。她表示，醫生稱住院費可申請醫保，但據她的朋友說，醫保並非可以全額報銷，需視乎醫院級別及使用藥物等，還要出院後才結算。

另有王姓和蔡姓兩名患者家屬亦稱，家人入院時也預繳了5000到8000元不等的費用，轉院前也花了數萬元醫治，卻不見效，如今在金銀潭醫院被隔離，雙方每天僅能通過電話報平安。他們表示錢可以再賺，最重要是先治好病，其他都是後話。

另據《中國經營報》報道，東北籍王姓女子的弟弟上月中起發燒，在家「挺了8天」後，因持續高燒約40度始入武漢市第六醫院。檢查發現其肺部出現近三分之一面積陰影，3天後擴散至三分之二。她稱弟弟轉入金銀潭醫院後，一天要打7瓶吊針，本月3日向院方預交1萬元，而此前3天已花去4000元，加上之前的治療開銷，一家為此已花約4.3萬元。

王女士稱弟弟收入不高，在武漢租房居住，現在看病的錢是兩個姊姊在幫忙。她稱據其了解，在金銀潭醫院住院的病人多是打工仔，很多人為醫療費東拼西湊，到處借錢。

明報記者

（武漢肺炎）