浸會法國醫院不收新傳染病人

衛生署表示，特別要求私家醫生及私院即時聯絡署方，以直接運送患者到公院隔離，等候期間亦要實施感染控制措施。署方會與私家醫院聯會開會，提醒加強傳染病防控。

6私院有隔離病房 明德可私人房隔離

本報昨向12間私家醫院查詢有否隔離病房等，獲7間回覆，仁安、香港港安、荃灣港安、浸會、養和及港怡醫院均設負氣壓病房或隔離病房；明德國際醫院則表示可安排病人在私人病房隔離，其後病房會全面消毒。

除了仁安，另外6間私院均表示會按指引通報符合呈報條件患者，以轉送公院治療，並在轉送期間安排隔離措施；但浸會醫院表明基於安全、公眾健康及院內運作考慮，不會接收懷疑或確診傳染病個案。截稿前未有回應的聖德肋撒醫院，於1月4日（上周六）貼出告示，稱該院設施有限，不會收納新型傳染病病人，但會將懷疑患者轉介公院。

仁安醫院前日被指拒收曾到武漢的中大內地女生，醫院昨再發新聞稿否認拒收，又稱女生求診時沒發燒，「不符合呈報要求」。仁安發言人昨午曾稱，患者雖不屬呈報個案，但院方「已於同日下午通知」衛生防護中心，與衛生署「未有接獲相關通報」說法相違背。發言人約3小時後改口，稱院方當日「就衛生防護中心查詢」，提供病人相關資料。

仁安稱曾通知防護中心 3小時後改口

據衛生署公布，涉事20歲中大內地女生入住威爾斯親王醫院，樣本化驗結果顯示對腺病毒和冠狀病毒OC43呈陽性反應。根據衛生防護中心資料，腺病毒感染全年都會發生，可引致呼吸系統症狀、腹瀉及紅疹等；OC43冠狀病毒是引致一般傷風的病毒。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，OC43冠狀病毒的結構與SARS和MERS等病毒不同，亦排除與武漢不明肺炎相關。

香港西醫工會主席楊超發認為，新型傳染病的個案應該統一交由政府統籌及監測，私院的設施及人手未必齊全，而公立醫院有專家及研究人員較易處理。他認為，私院收到相關病人後，應立刻隔離患者並通知政府；私家診所醫生應要求患者馬上自行前往公立醫院。他又建議公院急症室設特快通道，統一處理疑似不明肺炎患者。

（武漢肺炎）