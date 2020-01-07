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疑染病內地女子拒留醫 衛署：無權阻離院 修例強制隔離 議員憂侵人權反對

【明報專訊】武漢爆發不明肺炎，衛生防護中心要求呈報的監測個案至昨中午升至21宗，但衛生署無法定權力要求呈報或隔離相關病人，律敦治醫院前晚因此讓一名聲稱曾到武漢後發燒的女子出院。為堵塞漏洞，港府本周內刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入法例，料即日生效，但有議員批評新型傳染病一詞太闊，憂予衛生署太大權力、侵人權，認為應查明武漢肺炎病毒後再加入法例。

先訂立後審議 料周內刊憲生效

政府會以先訂立後審議方式將上述新型傳染病納入條例，列為須呈報傳染病，據悉會在刊憲日生效。不過現時內會未選主席，意味即使有議員提出召開小組委員會審議，內會未必能處理。

本港昨增6宗監測個案，全證實染常見病毒等（見表）。另外，中大和聲書院舍監鄺約瑟表示，兩名報稱上月中曾到武漢的二年級內地女宿生昨晚送院，當中一人咳嗽。演藝學院學生會評議會稱灣仔校園有學生昨送院及已離院，應診證明書沒列出患肺炎或呼吸道傳染病。

港昨增6監測個案 全證實染常見病毒

醫管局表示，律敦治醫院周日早上接獲曾到武漢、聲稱發燒及有呼吸道感染的45歲女病人求醫，已安排隔離及測試，她當晚要求離院。醫院考慮病人臨牀情况及快速測試對流感等一般病毒呈陰性，諮詢衛生署後予她出院。據悉，檢測無發現SARS，亦沒中東呼吸綜合症。衛生防護中心公布，其化驗未有陽性結果。

女子稱要到酒店照顧女兒 酒店無訂房紀錄

本報接獲醫護消息稱，上述內地女子報稱1月3日抵武漢，其後來港，肺部X光檢查發現其左肺有陰影。但她報稱要到沙田帝都酒店照顧年幼女兒，該院獲衛生署回覆稱無法律基礎發隔離令，院方周日晚上11時讓她出院，列為「違反醫療建議下出院」。沙田帝都酒店發言人稱，昨上午11時收到衛生署查詢，酒店沒發現其入住或訂房紀錄。

衛生署解釋，由於「對公共衛生有重要性的新型傳染病」現非《預防及控制疾病條例》指明須呈報疾病，如病人拒隔離或檢疫，該署無法定權力處理。

郭家麒：應要內地交代武漢肺炎是什麼

再加入法例

食衛局擬修例將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納為法定呈報傳染病，公民黨議員郭家麒反對修例，稱「嚴重」、「新型」無定義，無法執行，給衛署過大權，可隨意拘留任何他們認為有嚴重新型傳染病者，公共衛生亦需平衡人權，食衛局應盡力要求內地交代武漢肺炎是什麼，才將指定病毒加入法例，即使有人拒送院，「也不能立法限制全港700萬人權利」。

立法會衛生事務委員會主席蔣麗芸同意修例，稱有助預防不明傳染病。副主席陳凱欣則稱修例用字能針對武漢不明疾病，但很多其他病人會跌入這類別，「相信政府權衡過，是為防疫從嚴」。陳認為政府應向衛生人員解釋「嚴重」、「新型」定義，不滿局方沒開記者會解釋。

現時兩岸都有法例處理不明傳染病（見表），內地《突發公共衛生事件應急條例》要求呈報「不明原因群體性疾病」；《傳染病防治法》列明，對「突發原因不明的傳染病」如要採取預防或控制措施，要由國務院批准。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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