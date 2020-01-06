群眾外包現商機 佔收入四成

根據他們的觀察，他們的公司相信是全港第一間或唯一一間透過手機App來提供「數據標註」（Data Labelling）服務的公司。

該公司的手機App平台另提供其他「群眾外包」（Crowdsourcing）服務，包括：市場研究、廣告效果測試、民意調查等。其中最常見的是消費品品牌調查，例如產品在大型連鎖店貨架上有多少件、價錢和展示位置是否正、某些促銷活動有沒有正確地執行等。該公司收入有六至七成來自「數據標註」服務，三至四成來自其他「群眾外包」服務。

說到透過手機App來提供「群眾外包」服務，Datax在香港就不是第一間，早在2015年初就推出其手機App平台SmartRocket的Red Ocean Solution Ltd，才是第一間，其客戶也較多，合作的「流動兵團」的規模亦較大。

黃偉俊表示，若以全世界來說，美國最早在2005年已出現這種「群眾外包」的配對平台，當時以個人電腦軟件為平台，後來因為智能手機普及，才將平台轉移至手機App，並逐漸再細分出提供「數據標註」服務的平台。

中長期來說，該公司也計劃和一些外國同行實現系統對接，以便互相轉介生意。