登八仙嶺遇黃蜂群 多人螫傷

事發昨午3時許，消防接報稱8男2女於八仙嶺行山期間遇上蜂群，多人被螫傷，眾人自行步至船灣郊野公園遊客中心等候救援。消防接報後，一度派出5輛救護車到場，即場為傷者初步治理及按嚴重程度分流，最後5人需由救護車送院治理，全部傷者均清醒無大礙，亦有同行友人登上救護車陪同送院。

傷者：最少300隻 傷口腫痛似火燒

自行求醫的何先生指出，昨午駕車載同妻子至山腳，沿山徑行上八仙嶺春風亭，原路折返時發現蜂群，最初以為是蜜蜂，遂收慢腳步小心續往前行，惟蜂群愈來愈大，相信最少有300至400隻，同時亦開始被牠們狂螫，即與妻子跑離山徑。妻子頭部多處遭螫傷，恐防會出現過敏，遂駕車往醫院求醫。

何先生其後始知為黃蜂，當時感不停被針拮，手腳傷口腫痛似被火燒，相信有3至4隻躲在衣服隨車一同到院，職員曾用殺蟲水協助，但未有發現，最後打開全部車門讓其自行飛走。不排除有人曾觸碰蜂巢，致蜂群湧出攻擊附近行山者。

專家倡蹲下衣物包頭待飛走

攀山專家鍾建民表示，蜂巢會流動，不會長期停留同一位置，提醒行山者若不小心撥動蜂巢導致黃蜂飛出，切勿亂跑或嘗試以行山杖撥走，「你不知蜂巢在前面或後面，可能愈跑愈多追住你」。

鍾建民表示，曾有行山者被黃蜂蟄中神經導致抽筋，需由直升機吊起送院。他建議，遇到黃蜂時可先蹲下，並以衣物或背包包裹頭部以作保護，待黃蜂飛走才起行。