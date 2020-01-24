大埔青年宿舍接900申請 超額逾10倍

位於大埔寶鄉街2號的PH2青年宿舍共提供80個宿位，青協上月公布每月租金介乎4248至8711元，不包括水電費。申請人必須為18至30歲本港在職青年，單人申請者月入須不超過2.1萬元，總資產不超過36.4萬元，二人申請者資格為單人的一倍，最長只能居住5年。

明公布抽籤結果 抽中者需面談

張建宗昨在網誌表示，青協收到約900份申請，明日將在網上公布電腦抽籤結果，抽中者需出席面談，經核實資格及篩選後，預計首批租戶最快3月入住。

他稱，雖然首個青年宿舍提供的單位數量不多，但政府正積極與其他非政府機構推展其餘6個青宿項目，涉及共約3300個宿位。當中提供最多宿位、涉及1680個宿位的保良局元朗馬田壆項目，預計於明年第三季完成；東華三院位於上環、女童軍總會位於佐敦的項目，已獲批撥款做詳細設計；而青少年發展聯會旺角項目的技術可行性研究已獲批核，即將展開施工前工作；聖公會元朗項目前期顧問研究也在最後階段；救世軍灣仔項目本年內會展開前期工程顧問研究。

張建宗稱，政府會密切留意社會對青年宿舍的需求，繼續與有興趣的非政府機構協商，以期提供更多單位，並達至協助在職青年向上流動的目標。