醫局護士「5天工作」12年未推完 工會歸咎局方要求不加人 促增聘減流失

明報記者 朱韻斐

醫管局去年5至6月委託顧問公司向所有醫管局護士發問卷調查工作滿意度，最後收回4517份問卷，回應率為22%。報告結果摘要指出，無論是嬰兒潮年代護士、X世代（1965至79年出生）至Y世代（1980年或之後出生）的護士，主要的職業目標（career aspirations）均是「工作及生活的平衡」（work-life balance）。

調查：護士最想工作生活平衡

整體上有39%護士職業目標第一位是工作生活平衡，其次才是就業保障（23%）和專業發展（17%）；只有35%護士認同在醫管局能獲得工作生活平衡，另有22%人反對。報告認為與2016年員工意見調查結果比較，護士的合理工作生活平衡上「無明顯改善」。

至於在醫管局工作最沮喪的事，報告綜合較多人認為是工作量大、缺乏人手、無上司支持和收到無理投訴，很多護士希望醫管局落實5天工作、處理工作量和人手問題。

倡部門定期呈進度 引App減文書

顧問報告認為，醫管局應鼓勵各個聯網積極檢視實行5天工作的可行性，以改善員工工作生活平衡，各部門應定期向聯網管理層報告進度以便監察，已推5天工作的部門亦應分享經驗，並應引入服務預約手機程式、發展智慧工作場所等減文書工作。

工會：逾半不到5年投私營

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文慨嘆，「醫管局5天工作由曾蔭權任特首年代開始講，到他下台、被告、坐監到獲釋都未做到」。劉指出，局方要求在不增加額外人手和資源，且不影響現有服務下才可轉5天工作，「要員工多了假期，但每更要一樣人手，幾乎沒有可能」。他說，醫管局文職已實行5天工作，但仍有很多臨牀部門5.5天和6天工作，長洲醫院是6天工作，護士每周只得一天假；各間急症室則行5.5天工作，即每兩星期3天假期；雖然聯合醫院病房非常繁忙，但因已推行5天工作，很多護士首選到該院工作。

醫管局護士流失率由2015/16年度的5.2%升至2018/19的6.3%。劉凱文說，逾一半護士工作少於5年就離開公立醫院，「臨牀部門很多都做不到5天工作，不能怨有這麼多同事想離開」。劉稱大部分私營機構都行5天工作，很多護士轉投私營，以作更好人生規劃、進修和休息以改善生活質素。劉認為醫管局推行5天工作為「當務之急」，放在更高優次計算並聘請所需額外人手。

醫局：人手許可下盡快推

醫管局回覆稱，認同5天工作對員工工作及生活的平衡有正面作用，是醫局人力資源政策長遠發展方向，自2007年4月開始，透過重整工作時間及更份等不同方式實行5天工作周，會在人手許可及服務不受影響下盡快推動。