直通車輕鐵客量無分項 運房局：檢視公布安排

運房局數據 直通車客不符出入境數

運房局曾表示，高鐵通車對城際直通車的乘客量有影響，故於去年中已調整直通車班次。不過，港鐵網頁上公開的每月乘客量資料，則將直通車、輕鐵及港鐵巴士3種服務的乘客量合併列出，外界無法準確得知直通車每月客量。本報向港鐵查詢有關數據時，港鐵亦只提供上述網頁及年報中全年的乘客數字。

運房局回覆立法會文件中，曾提供前年9月23日至去年2月間直通車乘客量供議員參考，當中前年10月至去年2月的5個月，乘客量都較紅磡站出入境人次少約8,000至12,000。港鐵及運房局表示類似高鐵情况，每名持票成年乘客可免費帶同1名小童乘車，部分乘客購買車票後沒有乘車亦無退票，故兩組數據會有出入。

陸頌雄批風馬牛不相及 促列分項

本報查詢會否更改以上公開數據方式後，港鐵及運房局均表示，正考慮檢視現時將直通車、輕鐵及港鐵巴士相關公布數據合併公布的安排，讓公眾更清晰了解有關資訊。

立法會鐵路事宜小組主席陸頌雄表示，上述3項服務「風馬牛不相及」，加上現時已有分項統計，為更清晰顯示不同服務的鐵路需求，港鐵應從善如流分項列出。