高鐵公布客量不符出入境數據 去年7月多5.7萬人次 港鐵稱有帶小童退票等因素

明報記者 鄧俊豐

自前年9月底通車以來，港鐵一直在官方網站發布高鐵及其他運輸服務的每月乘客量資料。本報比對前年9月至去年11月間的入境處每月西九龍站出入境人次資料與港鐵官方數據，發現一直存在明顯差距，其中有12個月份均出現高鐵乘客量較出入境人數多的現象。其中去年7月，港鐵公布乘客量約為1,626,000人次，入境處資料顯示，同月西九龍站出入境人次合共1,568,832，比較下港鐵數據多出近57,000人次，相等每日多逾1800人次（見表）。

其中3個月港鐵客量較出入境數低

前年9月到去年11月的15個月中，有3個月港鐵公布乘客量則較出入境人數為少，分別是前年9月、去年2月和8月，其中港鐵公布去年8月高鐵乘客量為1,144,000人次乘客，入境處資料則顯示同月在西九龍站出入境的人次為1,166,323。港鐵數據比入境處少22,323人次，即相當於每日少了約720人次，佔總乘客量約2%。

被問實際客量 港鐵：無補充

港鐵回覆，稱網頁上公布的高鐵乘客量以售票紀錄為準，承認與政府公布的出入境數字不完全一樣，原因包括每名持票成年乘客可以免費帶同一名身高不足1.2米且不單獨佔用席位的未成年人乘搭，而公務原因出行的港鐵職員可不用持票乘車，此外，有部分乘客買票後沒有乘車及沒有辦理的退票手續。本報查詢包括不用持票小童乘客的實際數量時，港鐵回覆稱「無補充」。

運房局：兩數據不可直接比較

運輸及房屋局表示，出入境數字與售出車票數字存在差異為正常現象，並強調兩組數字應作獨立參考，不能直接比較，而局方會以由政府統計處提供的按月核實數據作準，此數據與入境處的原始數據會有輕微的誤差。

立會鐵路事宜小組主席陸頌雄表示，雖然兩組數據差異不算太大，但亦認為如港鐵可分別列出持票乘客與非持票的資料，會比較理想。

至於毋須購票的未成年乘客意外保障，港鐵表示有為所營運的高鐵服務購買第三者責任保險。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄認為，除非不用購票的未成年乘客或家長無遵守公共交通工具營運商定下的安全指引，否則相信不會影響發生意外時的獲賠償額。

剛於聖誕假期與太太手抱兩名年幼兒子乘高鐵往廣州旅行的黎先生稱，列車上沒有廣播，亦無職員向他們提供任何資訊提醒他們手抱小童時的注意事項，不太清楚相關安全指引，認為港鐵應予改善。