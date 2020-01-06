本港昨錄3.4級地震 月內第二次 1200市民報告

震央天文台西南41公里

天文台表示，經初步分析，昨清晨6時55分珠江口香洲區海域發生一次3.4級地震，震央位於天文台西南約41公里，維持數秒。天文台初步分析顯示，本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第IV（4）度，即懸掛物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

天文台高級科學主任陳世倜稱，今次是自1979年以來香港第78次發生有感地震，共接逾1200名市民報告感震動。陳世倜指出，香港每年平均錄得兩次有感地震，去年亦錄得兩次。他說，香港並非處於地震帶，最近的環太平洋地震帶與香港相距500公里，而香港處於板塊內，地震並不活躍，但附近若有斷層活動亦會發生地震。

有長洲市民在網上留言稱地震一刻在睡夢中被震醒，明顯感到搖晃，同時聽到遠處有如打雷聲響，未知是否與地震有關，另亦有自稱住太子的網民說地震一刻如重型車駛過。

上月5日，天文台錄得長洲附近海域發生1.4級地震，烈度為3度。中國地震台昨錄得3.5級地震，震源深12公里，屬淺層地震。資料顯示，若地震發生在淺層，傳播能量較大，震幅亦較大，故天文台昨接到較多市民報告感震動。