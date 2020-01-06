玩具展開鑼 展商：四成舊客取消來港 生意增長料跌

香港貿發局主辦的香港玩具展今天起一連4日（6至9日）於會展舉行。作為全球第二大的玩具貿易展覽，今年共有逾2100個來自40個國家及地區的企業展商參加。

斥資13萬 製九龍城寨巨型模型

主打模型製作的本地公司「東方玩具有限公司」今年斥資13萬製造一個長2米、闊1.5米的九龍城寨巨型模型，配合其公司新推出的限量城寨模型產品；模型重現幾乎絕迹的花籠、天台上密集的天線等細節。公司董事吳凱俊表示，其公司客源有八成是外國客，而九龍城寨被取材於不少日本、荷李活的影視作品，相信會吸引不少買家。

貿發局估計今年買家數目續跌

貿發局早前公布，去年下半年的展貿買家有23.2萬名，按年跌19%，預計今年買家數目亦將繼續下跌。吳凱俊表示，今年有四成外國舊客因本港示威活動取消到港參加展覽，公司只能寄樣辦、用電郵與對方洽商，「不能面對面讓買家親眼看到模型」。惟吳認為生意額不會下跌，但預計增長會由往年的80%收窄至15%，亦難預測公司能否在展覽中吸引新客。

另一展商：靠玩具展吸客

另一間本地公司「Playable Creation Limited」則推出「智能遙控積木電車」，玩家砌出比例1：18的「120號」電車；除了用遙控器外，玩家亦可以手機應用程式遙控電車。公司創辦人張嘉怡表示，公司自2016年成立，主要靠參加玩具展吸引客源，雖得悉今年買家有可能減少，但預計生意額不會下跌，對於會否有新客源則持保守態度。