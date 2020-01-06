IG網店山寨手袋當名牌賣 45人中招 涉款50萬

尹兆堅昨聯同7名事主召開記者會，其中6人透露受騙過程，多人表示涉事的IG網店「感覺可靠」，如經常發布生活動態，分享歐洲直銷店行情，帳戶更有逾萬名粉絲「追蹤」，加上網上討論區「零負評」，便信以為真。

威脅殺訂拒當面交貨

其中一名事主B小姐（化名）表示，她在2019年底以1.8萬元在網店訂購在專門店售價2萬元的名牌手袋，她認為網購價與坊間水貨貼近，不虞有詐下落訂並付一半訂金。B小姐稱，其時有要求面交貨品，對方先答允，其後卻以反修例運動致交通混亂為由拒絕，並要求付全款，改速遞送貨，B收件後發現手袋是品質差的「A貨」，「手袋內傳出臭味」，發貨地址更列明「廣州白雲區皮具城」，她多次聯絡追討不果。

另一事主C小姐同以萬元買了「山寨」貨。C稱去年底看見一家聲稱從歐洲「代購」的網店出售出一款在港未有發售的名牌袋，價錢約1.1萬元，她先付一半訂金，再要求面交才付全款，店方堅拒面交，並威脅不付全款會沒收訂金，C付全款後，店方透露實體店地址，但堅持速遞送貨，C收到後發現為假貨。記者昨據事主提供的網店地址登門，見該處空無一人（見另稿）。

事主稱報案遭揶揄 警：認真處理案件

另有事主稱報案時被警員揶揄「唔追求名牌就不會墮入騙案」，據悉報案地點為長沙灣警署。警方發言人回覆，對市民的報案會嚴肅及認真處理，會根據案情及證據跟進。

尹兆堅稱，接獲求助者以女性居多，13人已報警，當中5人同時向海關投訴。尹又表示，經追查發現涉事7至8間IG網店銀行戶口均來自兩個同名同姓的人，懷疑有人經營詐騙集團，他將聯同各事主會見警方及海關要求跟進，並促請警方凍結涉事戶口。