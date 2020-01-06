澳門接5懷疑個案 屬流感無肺炎症狀

澳提升預警 台跟進3入境者

澳門政府昨晨召開跨部門會議商討防控措施，澳門衛生局長李展潤會後表示，因應武漢不明肺炎發展情况不尋常，將澳門突發公共事件預警及報警系統應對預警級別提升至第三級，即屬中度風險。他說會加強各部門協調，強調港澳及鄰近地區沒出現疫情。澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任李偉成指出，由本月1日至昨日共收到5宗懷疑個案通報，其中4人經檢測後證實是流感或普通感冒等，新增懷疑個案為一名44歲女子，該女子10日前曾前往武漢旅遊，回澳後出現發燒及有輕微上呼吸道徵狀，沒出現肺炎症狀，目前仍接受隔離，需再檢測病因。

網上流傳澳門金沙城中心有一名來自武漢的旅客發燒，並拒絕到醫院求醫，亦無離開澳門。澳門衛生局昨凌晨發聲明否認，稱根據金沙城中心報告，該旅客上周三（1日）晚因發燒到醫務室就診，當時無肺炎徵狀，翌日已退燒並於上周五離開澳門。澳門當局已在機場對來自武漢航班的乘客做體溫篩查，並要求相關乘客填寫健康申報表，又安排治安警察局輔助人員協助對關閘、港珠澳大橋等陸路口岸的入境司機及旅客做體溫篩查，並向旅遊業、酒店及博彩娛樂場所發指引，要求提高警惕，以及於出入口設體溫檢測設備。

此外，台灣衛生福利部疾病管制署昨表示，檢驗8個由武漢入境航班共747名旅客及機組人員後，發現8人有輕微症狀，2人經診斷為流感，1人為感冒，1人已退燒，1人為支氣管炎並已退燒，其餘3人由地方政府衛生局跟進。