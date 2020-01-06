消息稱國家疾控中心分析病毒 何栢良盼速公布圖譜

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨於無綫《講清講楚》表示，有線索顯示武漢不明肺炎涉及新發冠狀病毒，內地有關實驗室正分析基因，暫未公布。他說2003年爆發的SARS的病毒宿主是蝙蝠，再傳染果子狸並變異，其後傳染人類；而武漢爆發地海鮮市場亦疑售野味，惟是次疫情是否由野味傳染人類，仍有待確認。

許樹昌指出，冠狀病毒含有一種蛋白酶酵素，2003年SARS後期，專家發現蛋白酶抑制劑及利巴韋林能牽制病毒；而治療中東呼吸綜合症，則使用蛋白酶抑制劑加干擾素，他相信上述藥物對治療新型冠狀病毒有幫助。

對於內地是否需香港專家協助分析，許樹昌向本報表示，若內地能應付疫情及分析病源則不需外援，他舉例稱內地當局於2013年用2至3星期找到新的禽流感H7N9病毒，即使目前需要外援，相信向世衛尋求協助的可能較大。

管軼倡內地每日公布最新數字

港大感染及傳染病中心總監何栢良期望內地提高透明度，發放更多關於武漢患者的流行病學資料，並盡快對外公布病毒基因圖譜，讓外界能及早設計出快速測試。港大新發病毒性疾病學講座教授管軼則建議內地當局每日公布最新數字，並受早讓市民知悉疫情涉及什麼病毒。