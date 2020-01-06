武漢醫院高度戒備 出入民眾多無口罩

在武漢同濟、協和、中心醫院等的發熱門診，昨日均處戒備狀態，多名醫護人員穿著全身防護服在內忙碌。記者上前了解情况，均被要求盡快離開。據悉，發熱門診是在2003年SARS後設立的門診機構。有醫護人員向記者證實，按現時接診流程，發燒病人需先到發熱門診篩查，體溫低於38℃的一般疾病患者會送往普通或專科門診，但若顯示為感染高致病性不明原因肺炎、禽流感等可疑病例，將就地隔離會診。

本地人稱更憂甲流

雖然院方對疫情高度重視，但絕大多數進出醫院的人員均未配戴口罩等防護用品。武漢本地人胡女士表示，肺炎影響應該不大，自己更關心的是甲型流感對孫子的影響。她聽說愈來愈多學校和幼兒園因甲流停課。另一名王姓就診男士稱對政府的防疫措施有足夠信心。

華南海鮮批發市場經連日清淤消毒，前晚開始全面封閉，所有店舖拉閘關門，另有大量城管於附近值守，留守人員稱未接到何時撤離的消息。

武漢市衛健委昨晚則發布第三次疫情通報，指出武漢市在國家和湖北省的支持下，已採取7項疫情治理和防控措施，包括：

一、全力救治患者；

二、對所有病例隔離治療；

三、繼續在全市醫療機構開展病例搜索和回顧性調查；

四、認真開展密切接觸者追蹤，對已追蹤到的密切接觸者按規定落實醫學觀察，目前沒有發現發熱等異常症狀；

五、對華南海鮮城採取休市措施，並開展進一步衛生學調查；

六、積極開展流行病學調查；

七、配合國家和省開展病原鑑定和病因溯源。

明報記者 武漢報道