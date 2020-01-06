曾求診仁安 中大內地生現病徵送院

舍監：不知為何沒留仁安

伯利衡宿舍舍監、中大中文系高級講師梁德華昨晚接受本報查詢確認，昨晚7至8時宿舍內一名來自內地、曾赴武漢的女宿生不適送院，該宿生有呼吸道感染病徵。他說根據宿舍所獲知紀錄，該女宿生曾到仁安醫院求醫，但不知為何未留院。他說，該女宿生昨日才返校園，準備今日復課。

昨晚「CUHK Secrets」facebook專頁上載一張照片，附說明稱伯利衡宿舍內最少3名穿上全副防護衣物的清潔人員。梁德華表示，據他了解，該批人員當時並非消毒現場，而是到場將該宿生送院，其間不准他人陪同。他說會加強清潔宿舍，呼籲若宿生擔心受感染可戴口罩。

同房同送院 宿舍即清潔

中大護理學系三年級生盧同學表示，對情况「絕對擔心」，因校內有不少內地生。他亦擔憂疫情日後會演變成SARS一樣，冀校方加強監測措施，並在校內派發口罩。昨晚戴口罩返中大的英文系學生Chris亦表示，對武漢的肺炎疫情感擔憂，現時也戴口罩保障自己。

中大回覆稱，一名學生離港後於12月29日返港，周六感到身體不適，昨早曾往私家醫院求診，及後自行前往深圳醫院跟進檢查。該學生傍晚回到宿舍後，在救護人員陪同下，她和同房宿生一同前往公立醫院進一步檢驗。中大表示，已按照衛生防護中心指引，以漂白水清潔該學生房間、居住樓層及公眾地方。該宿舍並會提供口罩、酒精搓手液予宿生，呼籲若同學感到不適，可前往大學保健處檢查。