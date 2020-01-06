武漢肺炎增至59宗 港監測個案翻倍至16 仁安未通報疑患者 被批增傳播風險

被指拒醫 仁安：解釋後病人稱赴公院

衛生署防護中心在去年12月31日、武漢首證有不明肺炎個案當日，以及於1月3日，兩度致函私家醫生及醫院，特別要求發現任何符合監測準則個案時，「必須即時聯絡」衛生署當值衛生主任，以轉送病人至公立醫院隔離。衛生署昨回應仁安被指拒收患者時稱，中心「未接獲醫院通報」，得悉個案後即時主動聯絡醫院跟進，並聯絡到涉事20歲女患者。衛生署指出，患者報稱發燒及有上呼吸道感染徵狀，病發前14日內曾到訪武漢，中心已安排她往威爾斯親王醫院，未回應有否懲處仁安。

仁安醫院發言人否認拒絕病人求醫，院方確認一名聲稱曾到武漢的女病人昨求診，分流過程中護士向病人解釋診症後需將她隔離並轉送公院，病人隨後表示會自行到公院。一名中大女學生昨晚於校內宿舍送院，中大校方確認該學生返港後不適，昨曾到私家醫院求醫，「但不知為何她未有留院」（見另稿）。

本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，即使私家醫院沒有能力接收患者，亦應按要求通報及隔離患者，對仁安疑拒收表示「醫院沒有犯法，但沒有盡責」，並稱若病毒具人傳人能力，或增加社區傳播風險。

武漢市衛健委會昨通報最新疫情，較上周五公布時再多15人，患者數目增至59人，當中7名重症，其餘情况穩定，暫無死亡病例。當局稱患者最早病發時間為12月12日，最遲是12月29日，已追蹤163名緊密接觸者做醫學觀察。當局並首次排除SARS及MERS病毒，稱仍在鑑定病原。

武漢排除SARS MERS

港專家料現「超級傳播」

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，類似SARS及MERS的冠狀病毒潛伏期一般為一周內，相信涉事源頭華南海鮮市場於12月初出現疫情，按公布病患者最早及最遲病發日期相隔17日，相信已出現「超級傳播事件」，料事件會持續。中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，可於高鐵車廂或終點檢查乘客體溫；又稱若武漢疫情蔓延至各地，需要監察曾到內地、出現呼吸道感染等徵狀的病人。

公院醫生：隔離病房長爆 難應付新疫

任職瑪麗醫院的內科醫生蘇宇暉表示，若本港爆發不明肺炎，加上流感高峰期即將來臨，擔心公立醫院不勝負荷。他稱該院內科病牀佔用率高達130%至140%，而隔離病房長期爆滿，認為「完全應付不到」新疫症。

醫管局發言人表示，公立醫院共有約1400張隔離病牀，局方會密切監察情况，靈活調配病人到不同醫院接受隔離及治療。

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