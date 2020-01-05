特稿：花農料年花準時盛放 市道差減價吸客 憂示威毁心血

明報記者 艾博瑜

去年天氣穩定，雖然年末氣溫偏高，但無阻年花盛開，花農均稱今年年花豐收，亦會開得比較大。元朗新田信芯園花農梁日信（信哥）年宵期間將會出售劍蘭及百合。他表示這兩種花最適合於18℃至23℃、濕度60％至70%的環境下生長，而近一兩個月的天氣「啱啱好」，預料兩種花會豐收，並在本月18日起開花（25日大年初一），開花期約2至3個星期，換言之可在新年期間盛開。

信哥說，肥料、人工等成本上漲約兩成，但他仍決定減價一至兩成出售，因為今年大型年宵市場都沒有乾貨攤，「希望可以刺激消費」，亦希望藉年花鼓勵香港人（見另稿）。另外，種植桃花的芙蓉山新村花農邱先生表示，今年桃花會比較大朶；目前已經「谷緊」花苞，只要未來幾星期不要暴寒暴熱，相信可以準時開花。邱先生說，由於肥料價格上升很多，今年定價會加一成，但他們主要做熟客生意，不敢加價太多。

花商憂封維園白費心機

邱先生將於維園年宵市場擺檔賣桃花，對於市道展望，他說今年投攤只需數千元，比去年便宜一半，但料今年生意差一點，「戰戰兢兢，擔心隨時封（維園）」，便會白費一年的心機。

4萬元花王乏人問津

零售市道疲弱，年花零售商戶不約而同地減價促銷，但對銷情仍不感樂觀。位於旺角花墟的蝴蝶蘭花店「花緣」負責人羅太表示，一棵蝴蝶蘭的定價比去年平均低20至30元，因為「社會景氣不好」，預料即使減價，生意亦會按年跌至少三成。她指過往會有大公司買下蝴蝶蘭花王於新春時放在大廈大堂，惟今年高1.2米、價值39,888元的花王至今無人問津，有人查詢價格，但反應冷淡。

花墟另一年花商戶、「鳳凰植物館」負責人林先生表示，今年各種年花如年桔、劍蘭等平均降價兩成，因料市民消費意欲低；現時難以預計銷情，但「市道一定麻麻哋」。他特別提到花店鄰近太子警署，「未知會否有活動」；臨近農曆新年，整條花墟道都擺滿年花，即使收舖也不會放回店內，他擔心貨物會被砸爛，「成條街的行家都好徬徨」。