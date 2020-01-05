迪士尼旁鮮花公園項目泡湯 姚思榮認同改建過渡房

旅遊項目Kaleido Park是由香港商人方仁傑與荷蘭花藝專家的合作項目，2018年6月在荷蘭簽署協議，商務及經濟發展局長邱騰華在場見證。Kaleido Park及政府昨日證實，項目已胎死腹中。

籌辦商撤租地申請 改申紅磡

Kaleido Park回覆查詢時承認已取消申請，稱原因包括短期租賃年期限制、土地使用及通道規限，又缺乏電力、水源和道路等基建設施，與近期社會運動並沒有任何關係。該公司另稱已申請紅磡用地作興建項目之用。

地政：另有團體申做「練習場」

地政總署表示，花藝公園籌辦公司去年撤回短期租申請。署方稱，另一個團體於前年申請租用第二期用地作「練習場」，有關申請處理中，現階段未能公開申請資料。商經局轄下旅遊事務署回覆稱，籌辦商已收回其短期租約申請，部門會繼續積極善用第二期用地。

尹兆堅：政府帶頭浪費土地資源

姚思榮說，近年香港缺乏大型主題項目，對鮮花公園項目未能落實感可惜。外界曾倡議可用該幅地興建短期過渡房屋，他認為迪士尼今年旅客流量下跌，缺乏誘因使用第二期用地；同時近期地產商相繼捐地建社會房屋，因此他認為迪士尼應盡社會責任，與政府商討，「有高度限制咪起矮啲囉，唔遮到景觀就得」。

民主黨立法會議員尹兆堅批評政府帶頭做「大嘥鬼」，浪費珍貴土地資源。他建議政府善用續期時間以短期租約形式興建「組合屋邨」，料可提供至少2萬個過渡房屋單位。