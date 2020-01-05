沙田龍華酒店二級火 燒毁花圃揭租務糾紛

消防稱有可疑 警稱無

前晚11時許，沙田下禾輋22號龍華酒店一個面積約10米乘10米的花圃起火，一度火光熊熊，濃煙升上半空，30人自行疏散，消防接報到場，開兩條喉及出動兩隊煙帽隊灌救，列作二級火處理。消防初步調查，因未發現自然起火原因、火勢蔓延速度不尋常，以及事前有租客與酒店負責人曾因租務爭執，相信火警有可疑。警方其後接手調查，稱火警無可疑，起火原因待查。火警中無人受傷，酒店內飼養的數隻孔雀及白鴿未受波及。火警中花圃及酒店行人通道上蓋被燒毁，酒店昨貼出告示照常營業，起火位置已用帆布遮蓋，有工人在場維修行人通道上蓋。

花圃出入口設於酒店行人通道內，花圃外有一個寫有「滙澤樂園」的門牌。花圃負責人劉少珊稱，2015年租用龍華酒店行人通道旁的地方設花圃，用作推廣有機種植、綠化等環保概念，花圃曾辦工作坊，現時主要用作展示有機植物。她稱當初雙方曾簽協議，惟數月後雙方就土地用途有分歧，引起租務糾紛。

花圃：雙方土地用途有分歧

龍華：遭拖欠租金已找律師

酒店負責人鍾太傍晚回應稱，將該地租予劉時，協議由劉為酒店顧客的子女舉辦園藝工作坊，互惠互利，象徵式每月收取1800元租金及500元水電費，其後有人將建築材料放在花圃內，又經常在該處燒垃圾，並在花圃出入口安裝鐵閘。她說，花圃近兩年欠租，已找律師處理。酒店店長吳鴻澤稱玄學家蘇民峰昨曾致電他稱是「火燒旺地」，呼籲顧客繼續光臨。

龍華酒店建於1938年，前身為富商鍾秀長妻子所建的別墅，建築物呈四方形，外牆為紅色，故有「四方樓」之稱。酒店於1951年開業，設7間套房，其網頁介紹，在1950年代，粵劇名伶紅線女、任劍輝、芳艷芬是酒店常客，金庸租住酒店期間曾完成幾部武俠小說，另李小龍拍攝電影《唐山大兄》時亦曾下榻酒店。其後，因政府發展沙田新市鎮，需擴闊公路，火車電氣化亦改鋪雙軌，龍華的停車場被拆卸，至1985年停辦酒店業務，保留酒店名稱及維持飲食業務，招牌菜為「紅燒乳鴿」。