上水今「和你行」反水客 主辦者強調和平

「和你行之不要水貨辦年貨」遊行由民主黨北區區議員與網民合辦，由上水一號花園遊行至新運路賽馬會投注站，已獲警方發出不反對通知書，今午1時半集合、2時半出發，預計有3000人參與。不反對通知書申請人、北區區議員林子琼強調遊行主張和平，會安排100名糾察在遊行路線協助維持秩序，「每條街都會有數隊」，希望屆時警方不會如元旦遊行般突然要求中斷。她相信水貨客會有渠道知悉區內將有遊行，估計今日部分水貨客暫不來港，或留在店舖內暫避，避免衝突。

林子琼又說，新春前兩周為水貨客購物高峰期，過去警察設「水貨特遣隊」打擊嚴重阻街的水貨客，惟近半年沒再執法，令上水港鐵站附近的水貨客更猖獗。她說會在區議會繼續向食環署反映問題，並在水貨工作小組中商討如何減低水貨客滋擾，亦期望當局把「一周一行」改為「一年八行」。

北區區議員陳旭明說，水貨客入貨風雨不改，即使下午有示威活動，可能晚上就立即來港，故香港示威浪潮並無令水貨客減少。他期望再在新春前兩周的水貨客「黃金期」表達訴求。

（反修例風暴）