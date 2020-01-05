爆粗稱示威者「曱甴」 教師停職扣薪兩周 德信中學校董會：再犯即炒

涉事教師在錄音中稱示威者「5個月喇，都淨係識得一句粗口，就係『×你老母』……全部『曱甴』都係咁」、「掟咗5個月喇，汽油彈都係唔中……同你們讀咗5個月Bio（生物科）都係唔聽書」，並向學生說：「我×你老母都得啦……」該校校長羅春平曾發聲明，稱該教師當時正處理班內學生的違規行為。德信中學法團校董會昨發聲明稱，已召開特別會議，認為涉事教師「不應在任何情况下使用粗言穢語」，利用社會事件比喻學生學習亦極不恰當。法團校董會議決裁定該教師違反該校職員行為守則，並發出書面警告信，嚴重訓示該教師不應再犯，如有再犯會被立即解僱。

校董會：教師接受懲處

另外，法團校董會勒令該教師在2020年1月3日起停職14天，並需扣除停職期間薪金。聲明指出，有關議決已獲家長教師會及學校的管理層同意，該教師亦樂意接受懲處，承諾日後不會再違反守則。

校方在聲明中重申，對於社會上的政治或極具爭議議題，校方要求教師必須以專業角度考慮有關議題是否符合學生程度及課程要求，並以持平和客觀為原則，在合法、合情、合理的準則下，採用多方面資訊，從不同角度分析事件，讓學生通過理性討論認識社會不同議題。

張建宗：港府非針對教師

白色恐怖不存在

教育局在反修例運動起接獲過百宗有關教師專業操守的投訴，局長楊潤雄連番言論引起爭議。政務司長張建宗昨早回應時強調，港府並非針對教育界，出發點是為學生福祉及教育專業，重申政府從沒有半點要針對教師，所謂「白色恐怖」亦不存在。

明報記者

（反修例風暴）