追思會宣布設獎學金 何滿添太太：學生有求他就幫

憶丈夫矢志「一世保用」

拍拖首份禮《諸子雜談》

何滿添1961年出生，與父母和弟弟在觀塘和樂邨成長，雖獲大學取錄，但因父親遽逝，他到瑪利諾中學當實驗室技術員，晚上到大學念書，1990年代轉任該校語文教師。何太憶述，1993年6月二人開始拍拖，他送的第一份禮物是一本《諸子雜談》，1996年二人結婚，之後誕下兩女。2004年，何滿添成為「善德人」一校之長，何太稱學校活動丈夫都會出席，他並明言要做「一世保用」的老師、校長，即是無論學生畢業多少年，只要找他，他定幫忙，何太笑言「妒忌」一眾善德學生。

婉拒出版社邀寫「雞精書」

何太稱讚丈夫孝順、為朋友義不容辭，她當初就是被丈夫一股傻勁吸引。何滿添曾任荃葵青區中學校長會主席、香港通識教育教師聯會會務顧問，何太透露以往有出版社邀他寫通識科「雞精書」，他都婉拒，寧做香港考試及評核局，放棄著書掙錢，形容丈夫為教育工作鞠躬盡瘁。

何滿添本月18日下午4時在大圍寶福紀念館設靈，晚上7時設安息崇拜。何太宣布成立何校長紀念獎學金，呼籲大家別送花牌，屆時收到的帛金亦會撥入獎學金，紀念他不屈不撓、迎難而上的精神。

籲大家勿傷感：丈夫沒有遺憾

「無窮好運，遇上精彩的你」

追思會上有不少人傷心拭淚，何太則着大家不要傷感，「何滿添一生人有何遺憾呢？我想不到」。他說丈夫由癌症擴散至離世僅5星期，其間有舊生煲湯、蒸水蛋送到醫院，各方好友在他臨終前亦見到他一面。

她在台上向丈夫的遺照許諾，她會好好照顧自己，直至二人重遇，並向丈夫送上張學友《真情流露》的歌詞——「仍難盡信我是這樣地無窮好運，能遇上精彩的你」。