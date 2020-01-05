12月旅客跌50% 酒店料變陣吸客

全年錄14%跌幅

旅發局總幹事程鼎一昨在商台節目《政經星期六》表示，2019年12月，本港旅客數字按年下跌約50%，跌幅較11月收窄，全月旅客人次約317萬，即平均每日約10萬，相比起今年上半年平均每日有20萬人次，下跌約一半。他又說，2019年全年旅客人次約5600萬，上半年原本按年升14%，但下半年跌39%，最終全年整體錄得14%跌幅；而對上一次旅客數字有負增長為2016年，當時跌幅為4.5%。

程鼎一估計，未來數個月旅客人數仍會繼續下跌，而該局的「就在‧香港」網上平台近日加入欄目，告知旅客本港每日公眾活動的時間、地點等詳情。程鼎一說，未來會加強與新一屆區議會聯絡，了解是否有部分地區希望引入更多遊客、是否有部分地區希望將旅客分流到其他區，強調「不是各區都要推遊客過去」。

目前訂房率約兩成

旅遊界立法會議員姚思榮說，近月來港的內地旅行團數目維持在平均每天20多團，預計農曆新年情况稍好，但業界仍抱觀望態度。他從酒店業界得知，目前酒店農曆新年預訂率約兩成，但認為難與往年比較，因酒店的銷售策略可能有變，「以往酒店會扣起部分房間，臨近假期前以高價出租；今年可能提早以低價出租房間，盡量吸引更多自由行遊客，做到基本入住率」。

姚思榮預計，今年農曆新年的酒店價格不會如往年高，甚至比平日更便宜。