抽獎混亂 旅發局聘顧問檢視 發現兩技術問題 供應商致歉

旅發局總幹事程鼎一昨出席商台《政經星期六》表示，初步發現大抽獎有兩大技術問題。他說，事前已為系統做壓力測試，假設每分鐘有300萬人次登入，系統通過測試，但正式運作時程式出現技術問題，令市民在最初數小時無法登入版面；此外，由於網站要在短時間內透過電郵發送大量驗證碼，原本在寄件前要先做設定，但因未有做設定，被電郵平台當作垃圾郵件。

他說，歸根究柢，事件是由於籌備時間不足所致，若有多些時間測試或能避免問題，旅發局已聘請獨立顧問公司檢討事件，報告將提交予董事會及政府，若發現有人需負責會跟進。

200萬用作建網站管理等

旅發局發言人補充，大抽獎籌辦開支約550萬元，當中350萬元用作購買獎品，200萬元用作網站設計及建構、伺服器平台、網絡安全系統、項目管理等，涉及多個服務供應商，由於合約金額未達公開招標的要求，故旅發局並無公開招標；旅發局將委聘顧問公司，由活動的籌劃、採購程序、程式設計、系統保安及保障資料等方面作全面審視。

大抽獎供應商「Cyber Games Arena」在程鼎一接受商台訪問後發聲明表示，剛完成系統問題的初步檢討，系統在測試伺服器上運作暢順，並通過各種壓力測試，但由於準備時間不足，加上程式由測試伺服器搬遷到上線伺服器出現技術問題，以及短時間內的電郵認證超出收發容量限制，引致抽獎活動延誤，公司向公眾致歉，會全力配合旅發局的審視。

有互聯網業界人士說，即使在測試伺服器上通過壓力測試，到正式的上線伺服器運作時，仍需與互聯網供應商等配合。他估計旅發局及供應商未及早聯絡其他持份者作統籌，才出現連串問題。

莫乃光：大型複雜抽獎

需3、4個月籌備

立法會議員莫乃光表示，供應商只在測試伺服器上做壓力測試並不足夠，需在正式的伺服器上做壓力測試。他認為旅發局亦有責任，因旅發局非資訊科技專業，而要籌辦一個大型、複雜的抽獎，事前未有聘請顧問協助，亦未有就供應商公開招標，做法不妥當；而籌備大規模網上抽獎系統需時約3至4個月，他認為該局需交代是誰要求在1個月內推出抽獎，包括有關要求是否來自旅發局董事局，甚至政府更高層。