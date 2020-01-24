倘港現病例 學者倡效SARS用藥

稱內地疑涉新冠狀病毒

許樹昌解釋，冠狀病毒外觀像皇冠而命名，是可影響呼吸系統的病毒，SARS和MERS都屬此類，當人體被沒接觸過的新病毒入侵時，體內並無抗體，新病毒能引起嚴重感染，例如嚴重肺炎。

許又說，冠狀病毒結構較複雜，亦較難治療，要有藥物牽制病毒中心的蛋白酶，2003年SARS經驗顯示，同時使用能牽制冠狀病毒內其中一種酵素的蛋白酶抑制劑，以及能牽制RNA病毒的利巴韋林，可牽制SARS病毒。至於另一種冠狀病毒MERS，許樹昌說，沙特阿拉伯正就蛋白酶抑制劑和干擾素治療做臨牀研究，暫見對MERS有牽制作用；據加拿大經驗，有資料指干擾素能預防SARS，但緊急情况下治療成效的資料不多。

蛋白酶抑制劑利巴韋林 醫局有存貨

萬一香港出現新冠狀病毒，許樹昌認為緊急下可基於2003年經驗，先試用蛋白酶抑制劑和利巴韋林治療，干擾素其次。他說此3種藥都常用，相信市場有存貨。他強調新病毒和SARS對上述藥物的反應未必一樣，新病毒有沒有治療方法這問題仍言之過早；若出現新病毒感染，實際上要做細胞體外測試，看培植過程中什麼藥物可牽制病毒，再做大型人體臨牀研究，這樣才較科學。

當局未知病因 料支援治療為主

有處理傳染病的公立醫院醫生認同許樹昌所言，稱在無更多資料下，可先試用蛋白酶抑制劑和利巴韋林。據他所知，醫管局對這兩種藥的存量不少。

據悉，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會上周曾與衛生署代表開會，有與會者透露會上曾討論若出現不明原因肺炎個案應跟什麼標準（protocol）治療，與會者認為由於現未知有關病因，香港目前未制訂一致治療標準，應以支援治療為主。

香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼亦稱，目前無殺滅冠狀病毒的「特效藥」，以支援治療為主，例如病人痰多就處方化痰藥，需要氧氣就給氧氣，以及作防止細菌感染治療等，而新型疾病更加無特效藥。