倘港現病例 學者倡效SARS用藥

【明報專訊】武漢肺炎病因未明，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌引述內地消息稱疑涉新冠狀病毒，若本港有人感染，他認為緊急下可依2003年經驗，試用治療SARS的藥，知道病因後應做研究確定用藥。據悉，醫管局與衛生署上周曾開會，基於病因未清晰而未制訂一致的治療標準，一旦有輸入個案，應以支援治療為主。
稱內地疑涉新冠狀病毒
許樹昌解釋，冠狀病毒外觀像皇冠而命名，是可影響呼吸系統的病毒，SARS和MERS都屬此類，當人體被沒接觸過的新病毒入侵時，體內並無抗體，新病毒能引起嚴重感染，例如嚴重肺炎。
許又說，冠狀病毒結構較複雜，亦較難治療，要有藥物牽制病毒中心的蛋白酶，2003年SARS經驗顯示，同時使用能牽制冠狀病毒內其中一種酵素的蛋白酶抑制劑，以及能牽制RNA病毒的利巴韋林，可牽制SARS病毒。至於另一種冠狀病毒MERS，許樹昌說，沙特阿拉伯正就蛋白酶抑制劑和干擾素治療做臨牀研究，暫見對MERS有牽制作用；據加拿大經驗，有資料指干擾素能預防SARS，但緊急情况下治療成效的資料不多。
蛋白酶抑制劑利巴韋林 醫局有存貨
萬一香港出現新冠狀病毒，許樹昌認為緊急下可基於2003年經驗，先試用蛋白酶抑制劑和利巴韋林治療，干擾素其次。他說此3種藥都常用，相信市場有存貨。他強調新病毒和SARS對上述藥物的反應未必一樣，新病毒有沒有治療方法這問題仍言之過早；若出現新病毒感染，實際上要做細胞體外測試，看培植過程中什麼藥物可牽制病毒，再做大型人體臨牀研究，這樣才較科學。
當局未知病因 料支援治療為主
有處理傳染病的公立醫院醫生認同許樹昌所言，稱在無更多資料下，可先試用蛋白酶抑制劑和利巴韋林。據他所知，醫管局對這兩種藥的存量不少。
據悉，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會上周曾與衛生署代表開會，有與會者透露會上曾討論若出現不明原因肺炎個案應跟什麼標準（protocol）治療，與會者認為由於現未知有關病因，香港目前未制訂一致治療標準，應以支援治療為主。
香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼亦稱，目前無殺滅冠狀病毒的「特效藥」，以支援治療為主，例如病人痰多就處方化痰藥，需要氧氣就給氧氣，以及作防止細菌感染治療等，而新型疾病更加無特效藥。