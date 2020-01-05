呈報個案增至8宗 3人未知病因

台機場增檢疫 星洲內地童隔離

武漢肺炎個案在短時間內由27宗增至44宗，近25%屬嚴重。新加坡昨起規定，由武漢飛抵樟宜機場的旅客都需接受體溫檢測。當地衛生部昨公布一宗懷疑個案，一名來自中國、曾到武漢的3歲女童出現肺炎後被隔離，初步檢測是感染呼吸道合胞病毒，女童無到過武漢華南海鮮市場。

澳門昨日就預防武漢肺炎發給公眾的建議，提及澳門已將武漢列入「重大傳染病受影響地區」。台灣自12月31日為武漢入台航班登機檢疫，至昨日檢查7航班共633名旅客及機組人員，6人有輕微發燒，1人診斷為流感、1人為類流感、1人為一般感冒、1人已退燒，另2人正受追蹤。台灣疾管署副署長莊人祥昨稱，會因應評估考慮成立疫情指揮中心、對其他地區直飛班機亦登機檢疫、派人到武漢了解等。

盼內地多放消息 何栢良：助各地防疫

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，病毒很大機率在市場內由野味傳人，若屬實，帶有病毒的野味可能亦隨供應流出其他省市，對當地屠宰、進食和出入濕街市的人都會構成傳播風險，他希望內地當局加快偵查病毒，一旦掌握是哪種新病毒就盡快公布，並詳細公布病人特徵、接觸史等，以便不同地方的衛生部門採取針對性的衛生措施，也能防止造成不必要恐慌。何栢良已向政府提出組織交流團到武漢，了解當地病人的臨牀特徵及情况。

政務司長張建宗昨說現階段無必要減少來往武漢和香港的航班或高鐵班次，稱最緊要做好把關。機管局表示已加強清潔及消毒機場設施。國泰航空已提醒前線員工留意有傳染病徵狀的乘客。港鐵表示已加強在高鐵西九龍站、高鐵車廂及各個港鐵車站和車廂的清潔，包括加密以1:99漂白水清潔。