港啓嚴重應變級別 公院收緊探病 防疫三挑戰 新病納法例前存空窗

港府昨早公布「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，在戒備、嚴重及緊急三級中，因應武漢不明原因肺炎啟動「嚴重」應變級別，稱新型傳染病對市民健康的即時影響屬於中等；亦稱與港有緊密旅遊關係的地區出現相當的新型傳染病。食衛局長陳肇始昨先在港台節目交代，然後見記者，她說會檢視需否面對面與內地當局溝通，不排除派員往武漢。

高鐵設武漢客通道 職員測體溫

醫管局昨早召開傳染病及緊急應變中央委員會特別會議，即推應變措施，包括限制探訪、隔離病房禁探訪、一般病房每日探病時間分別不多於2小時和4小時等。衛生防護中心昨起在高鐵西九龍站為來自武漢的入境客設特定通道，以手提式紅外線溫測儀測體溫，若有相關病徵及旅遊史會隔離；衛生署將啟動與醫管局的電子通報平台監察新傳染病。根據應變計劃，有需要時會考慮設指定診所分流相關徵狀患者，甚至將指定度假營改為檢疫中心等（見表）。

法例未涵「疾病X」 病人可拒隔離

不過，今次防疫具挑戰，其一是病源未明。世衛前年在優先處理疾病名單中加入致病病原體不明的傳染病，名為「疾病X」。世衛發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）上周五亦稱，世衛正監察武漢情况，並與中國政府聯絡。

每次有新增大型傳染病，港府要修例將病症納入《預防及控制疾病條例》，據當中的《預防及控制疾病規例》 ，衛生署長有權下令隔離「指明傳染病」感染者。現法例所列「指明傳染病感染」有7種，包括SARS、MERS及甲型流感等，但未有「疾病X」。曾任食衛局政治助理的立法會議員陳凱欣稱，不明肺炎未列入《預防及控制疾病條例》，修例前有「空窗期」，病人有權不被隔離。陳肇始昨稱期望數周內完成修例，將新型傳染病納入上述條例，規定醫護呈報懷疑個案。

撞正流感季節 病徵相似難辨

第二個挑戰是流感季節將到，患者病徵與武漢不明肺炎相似。本港昨新增一宗兒童嚴重流感，已打流感疫苗的17歲男童染H3流感，併發休克。本港至昨日有8宗武漢相關監測個案，4宗感染H1或H3流感。亞沙雷維奇指出，病毒性肺炎可由多種原因導致，當中很多病毒都比SARS常見。

對於如何檢測傳入本港個案，有處理傳染病的公院醫生分析，現時瓶頸是不知武漢肺炎病毒基因，一旦破解其排序，就有辦法製作針對性的PCR快速測試。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台稱，即使高通量基因檢測可檢測到任何病毒，但若樣本數量龐大，短時間未必可應付。

春運臨近掀人流 病毒恐擴散

第三個挑戰是農曆新年將至，何栢良說根據內地公布的資料分析，武漢肺炎爆發涉新病毒，亦懷疑有人傳人，而本月底就迎來農曆新年，春運帶起全國人流，若病毒容易人傳人，再加上春運擠迫兼緊密接觸，可令病毒進一步擴散。他相信病毒有一定殺傷力，情况已亮紅燈，防禦要從嚴，「做得幾盡就幾盡」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676